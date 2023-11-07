我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約州議會提案 擴大仇恨犯罪定義

提前投票 紐約市不到2%選民參加

古裝新劇「樂遊原」有多虐？許凱：連續大哭一個星期…

娛樂新聞組／即時報導
許凱、景甜在新劇中相愛相殺，上演一場虐戀。(取材自微博)
許凱、景甜在新劇中相愛相殺，上演一場虐戀。(取材自微博)

由許凱、景甜主演的古裝愛情劇「樂遊原」近日開播，兩人在劇中鬥智鬥情，相愛相殺書寫亂世宿命情緣。許凱還透露，自己被虐到連續大哭了一個星期。

新快報報導，「樂遊原」由知名作家匪我思存操刀劇本，講述了在朝堂動盪皇權旁落的時代背景下，鎮守邊關的皇孫李嶷（許凱飾）肩負重任，與隱藏真實身分的將軍獨女崔琳（景甜飾）各領一軍捲入紛爭。二人在多方勢力中明爭暗鬥兵行險著，在幾次交鋒中棋逢對手，上演了一場浪漫愛情故事。

身為皇孫的李嶷聰明通透，崔琳作為將軍之女亦是英姿颯爽，兩人初次見面便大打出手。不過，雖然兩人多次針鋒相對，但他們之間的感情也正是在一次次鬥智鬥勇中不斷升溫；互撩互懟的趣味日常與共同遊船的溫情時刻，也讓李嶷崔琳更加靠近彼此。

眾所周知，「樂遊原」最大看點是男女主角千迴百轉地互虐。那麼到底有多虐？許凱直言，真的太虐了，其中一場拍了一個星期，自己也連續大哭、崩潰一個星期，乃至哭到眼睛也腫了一個星期。

許凱更笑著透露，匪我思存發訊息問他，「我給你寫得怎麼樣？夠不夠？不夠再給你加點（虐）。」許凱連忙回答說，「夠夠夠夠，別加了，我都哭一個星期啦。」

景甜也坦言，這部戲的感情戲真的是大開大合，「有甜得不要不要的，也有虐得死去活來的。」

景甜

上一則

又來「旺夫」了…楊紫二搭李現破局？ 吳磊爆搶到「國色芳華」男一

延伸閱讀

都是「冰冰」白冰冰AI換臉變身武則天 逆齡模樣不輸范冰冰

都是「冰冰」白冰冰AI換臉變身武則天 逆齡模樣不輸范冰冰
「為有暗香來」原形畢露 趙晴長相被酸爆

「為有暗香來」原形畢露 趙晴長相被酸爆
景甜評以哈衝突出錯 後援會稱被盜號

景甜評以哈衝突出錯 後援會稱被盜號
古裝版「白夜追兇」 「繁城之下」白宇帆、寧理攜手破懸案

古裝版「白夜追兇」 「繁城之下」白宇帆、寧理攜手破懸案

熱門新聞

「藍甲蟲」是DC英雄片重啟後還會由原演員飾演的舊英雄。(摘自IMDb)

超級英雄風光不再 超人偕妻宣告黯然退場、將離開老巢

2023-11-03 09:38
梁朝偉得獎時，袁弘坐後排，再次命中。(取材自微博)

中國金雞獎影帝背後有個「男人」 他坐哪 前排的就得獎

2023-11-04 20:15
章子怡(左)、汪峰證實離婚。（取材自微博）

與章子怡結束8年婚 汪峰去年早爆離婚原因「抱怨3點」

2023-11-05 22:44
劉亦菲在《玫瑰故事》周旋於男星林更新、佟大為、彭冠英及霍建華間。(取材自微博)

霍建華「陪襯」劉亦菲談情 不是蹭熱度是賣交情

2023-11-01 06:30
楊紫(右二)搭檔小8歲范丞丞(右一)，引發網友質疑「年齡差」太大。(取材自微博)

31歲楊紫演17歲高中生… 新劇預告出爐 網友批一點都不青春

2023-11-05 20:31
圖／擷自instagram

Lisa微博帳號被封還不夠 品牌撤照、CEO刪照又重傳

2023-11-03 13:16

超人氣

更多 >
退休換小房？新家有這五特點生活更方便

退休換小房？新家有這五特點生活更方便
便宜快餐沒了？麥當勞這幾樣要16元 他驚呼太瘋狂

便宜快餐沒了？麥當勞這幾樣要16元 他驚呼太瘋狂
好市多有機熟蛋用來方便 但為何能保存兩個月？

好市多有機熟蛋用來方便 但為何能保存兩個月？
12星座平常不顯露的一面：土象是完美主義者、他們遭背叛「吵鬧沒完」

12星座平常不顯露的一面：土象是完美主義者、他們遭背叛「吵鬧沒完」
金佩姍是愛馬仕大戶 霸氣買8個顏色包「破了送助理」

金佩姍是愛馬仕大戶 霸氣買8個顏色包「破了送助理」