古裝新劇「樂遊原」有多虐？許凱：連續大哭一個星期…

許凱、景甜在新劇中相愛相殺，上演一場虐戀。(取材自微博)

由許凱、景甜 主演的古裝愛情劇「樂遊原」近日開播，兩人在劇中鬥智鬥情，相愛相殺書寫亂世宿命情緣。許凱還透露，自己被虐到連續大哭了一個星期。

新快報報導，「樂遊原」由知名作家匪我思存操刀劇本，講述了在朝堂動盪皇權旁落的時代背景下，鎮守邊關的皇孫李嶷（許凱飾）肩負重任，與隱藏真實身分的將軍獨女崔琳（景甜飾）各領一軍捲入紛爭。二人在多方勢力中明爭暗鬥兵行險著，在幾次交鋒中棋逢對手，上演了一場浪漫愛情故事。

身為皇孫的李嶷聰明通透，崔琳作為將軍之女亦是英姿颯爽，兩人初次見面便大打出手。不過，雖然兩人多次針鋒相對，但他們之間的感情也正是在一次次鬥智鬥勇中不斷升溫；互撩互懟的趣味日常與共同遊船的溫情時刻，也讓李嶷崔琳更加靠近彼此。

眾所周知，「樂遊原」最大看點是男女主角千迴百轉地互虐。那麼到底有多虐？許凱直言，真的太虐了，其中一場拍了一個星期，自己也連續大哭、崩潰一個星期，乃至哭到眼睛也腫了一個星期。

許凱更笑著透露，匪我思存發訊息問他，「我給你寫得怎麼樣？夠不夠？不夠再給你加點（虐）。」許凱連忙回答說，「夠夠夠夠，別加了，我都哭一個星期啦。」

景甜也坦言，這部戲的感情戲真的是大開大合，「有甜得不要不要的，也有虐得死去活來的。」