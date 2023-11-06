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惠英紅失金雞影后 衝三金大滿貫飲恨

娛樂新聞組／綜合報導
惠英紅原先一直被視為金雞影后大熱門人選。（取材自微博）
惠英紅原先一直被視為金雞影后大熱門人選。（取材自微博）

第36屆中國電影金雞獎近日於廈門盛大舉行，其中入圍最佳女主角的香港金馬兼金像影后惠英紅，憑新作「我愛你！」提名「最佳女主角」獎，原先一直被視為大熱，惜敗給「追月」的何賽飛，飲恨未能如願成為「三金」（金像獎、金馬獎及金雞獎）大滿貫影后。

香港01報導，惠英紅曾塑造多個經典角色，令觀眾留下深刻印象。今年上映的「我愛你！」早在上映時已大獲好評，而拿獎無數的她，更希望憑該片一圓個人的三金夢，集齊金馬獎、金像獎、金雞獎三大影后大滿貫，她甚至表示不急於找另一伴，只想獎項快點來到身邊。

出道多年的惠英紅，演技早受肯定，每每塑造的角色都非常能感染觀眾。這次在「我愛你！」中，與實力派演員倪大紅組CP，大談黃昏戀，將老年人純純的愛表現出來，感動不少觀眾。在電影中她能找到另一半，而戲外的她雖然仍渴望愛情，但完全不著急，因為比起愛情她更著急的是事業上追求。

電影在上映時，惠英紅接受媒體訪問時表示：「多拿獎，尤其是想拿金雞，衝三金。對一個演員來說，獎是非常重要的，我還是望著那個目標衝啊！」她在電影進行路演時更表示：「我今年63歲，我還有很多時間等我的老伴，可是金雞難求，我還是希望金雞先到手。」可見「金雞獎」對她來說是多麼的重要。

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