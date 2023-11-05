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袁弘又成「金雞影帝背後男人」 連4年命中登上熱搜

娛樂新聞組／綜合報導
黃曉明得獎時，袁弘在後排。(取材自微博)
黃曉明得獎時，袁弘在後排。(取材自微博)

金雞獎閉幕式上，梁朝偉獲得最佳男主角，成為華語影壇史上首位三金影帝，劉嘉玲笑得非常開心，網友紛紛表示祝賀。隨後袁弘上了熱搜，這個影帝「背後的男人」再次命中，連續四屆金雞獎坐最佳男主角後排。

據微博報導，金雞獎頒獎前，網友就在尋找袁弘坐在哪裡，因為他被稱為「金雞獎錦鯉」，以及影帝「背後的男人」。

第33屆金雞獎，黃曉明獲得最佳男主角，身後坐著就是袁弘。第34屆金雞獎，張譯獲得最佳男主角，身後也坐著袁弘。第35屆金雞獎，朱一龍獲得最佳男主角，身後還是坐著袁弘。今年第36屆金雞獎，梁朝偉和獲得最佳男主角，身後依舊坐著袁弘。

張譯得獎時，袁弘又在後排。(取材自微博)
張譯得獎時，袁弘又在後排。(取材自微博)

朱一龍得獎時，袁弘被發現又坐後排。(取材自微博)
朱一龍得獎時，袁弘被發現又坐後排。(取材自微博)

梁朝偉得獎時，袁弘坐後排，再次命中。(取材自微博)
梁朝偉得獎時，袁弘坐後排，再次命中。(取材自微博)

網友紛紛表示：這是什麼玄學，坐在袁弘前面的提名演員都得獎了，已經連續四年命中了，就看明年的了。

另據香港文匯報報導，談到如何慶祝這次獲獎，梁朝偉說不知道，可能回到香港再慶祝吧。對於今年獲得了很多獎項，梁朝偉表示自己很享受做演員，演員這個工作的確豐富了人生，因為作為普通人無法體驗那麼多種人生，每一個角色也讓自己學到很多新的學問，所以現在也是很享受做演員。

至於被問到會不會把自己的金雞獎盃和太太劉嘉玲的放在一起？梁朝偉回答說：「我的所有獎盃都是放在一起的，她的不知道。」

梁朝偉 香港 黃曉明

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