李連杰又被傳死訊 向太說「他有請安」闢謠出反效果

李連杰近年頻傳身體不佳。（取材自Instagram）

知名武打演員李連杰 過去就曾坦承罹甲狀腺機能亢進，加上他練武、拍戲全身舊傷，身體傳出異樣。他2018年接演「花木蘭 」殺青後，就鮮少出現在鏡頭前，網上也流傳著他老態龍鐘的照片，更時常傳出死訊，而他剛推出新書，預計11月中在台北教育 大學舉辦大師講座的他，再度傳出噩耗，讓「向太」陳嵐急忙闢謠，但是用詞不當，引發網友痛批。

李連杰3日又傳烏龍死訊，向太發文表示「你到底死了多少回？又傳你走了」，寫道「今早你還和我請安啊」，雖是破除謠言，不過網友卻對「請安」兩字提出質疑，紛紛發文痛批，「好大的口氣，第一次聽到請安這個詞」、「請安這詞用得不妥，不知道老李看到會是什麼反應」、「她當自己是老佛爺，可惜不夠格」、「什麼向太，她可是太皇太后」、「她當自己是清朝皇太后嗎?笑死人，李連杰是國際巨星，還需要跟他請安嗎」、「請安這詞用的不恰當，你是故意的吧」。

「向太」陳嵐用詞不當引起網友不滿。（取材自微博） 李連杰近年頻傳身體不佳。（取材自Instagram）

向太稍後也發文緩頰「這使我倆老姊老弟之間的玩笑，他說每天早上打完坐一定要和我請個早安啊哈哈」，才算是平息眾怒。其實，李連杰今年5月出席品牌活動時，身形比起過往消瘦不少，臉上不僅布滿皺紋，雙頰更凹陷，讓網友擔憂可能甲狀腺症狀再次發作，而李連杰尚未回應此事。

李連杰的新書「超越生死：李連杰尋找李連杰」是他多年的修行筆記，形同自傳般，書裡回顧自己出道至今的心路歷程。向太雖然因為一句「請安」闢謠挨罵，但她也不忘為李連杰宣傳新書，「你新書出了，說明你已經超越了生死！別介意人家亂傳謠言了好嗎？」