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男神鄭伊健發胖 網：認不出來 跟隔壁大爺差不多

娛樂新聞組／綜合報導
有網友日前在咖啡廳偶遇鄭伊健(左)。(取材自小紅書)
有網友日前在咖啡廳偶遇鄭伊健(左)。(取材自小紅書)

以「古惑仔」陳浩南一角走紅的港星鄭伊健，出道至今拍過許多知名電影。近來有中國網友在咖啡廳偶遇鄭伊健，許多網友紛紛直呼：「認不出來！」

噓！星聞報導，56歲鄭伊健近來現蹤香港一間咖啡廳，據悉鄭伊健身旁還坐著友人，爆料網友隨即將照片PO上網。照片中，只見打扮休閒低調的鄭伊健頭髮微長，雖然看上去似乎些微發胖，但氣色看起來仍相當好。他沒有過多的造型，頂著素顏和鬍渣就直接出門，真實狀態也引起網友熱議。

發文一出，引來網友們熱議，許多網友紛紛稱，「確實認不出來」、「56歲不油膩已經非常棒」、「真的老了憔悴不少，一代人的青春回憶」、「沒了濾淨和化妝，跟隔壁大爺差不多」、「歲月是把殺豬刀」，但也有人力挺說，「正常老去的臉，比那些打針臉自然多了」、「老了也是很帥的」。

其實，鄭伊健近年逐漸減少演藝工作，和老婆蒙嘉慧在日本福岡開設房地產公司，蒙嘉慧也為此考取日語檢定，因此傳出他要離開香港移民日本，對此，他澄清和老婆是一人在香港，一人在日本，他只是低調在香港生活，需要自己的空間，不是沒在網上就代表離開。

香港 日本 咖啡

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