梁朝偉奪金獅終身成就獎 怕不再進步不看獎盃

梁朝偉奪下威尼斯影展金獅獎終身成就獎，但形容人生不會因此改變。(圖：VOGUE提供)

港星梁朝偉 日前拿下第80屆威尼斯影展 金獅獎終身成就獎，與他合作「色，戒」的導演李安致詞時形容，「從我個人經驗來看，他是導演的夢幻人選」。讓平常內斂的梁朝偉激動落淚。他接受「VOGUE」雜誌專訪時解釋，會哭不單是因為李安的致詞，更多的是，意識到自己原來在導演心中是這樣的存在。

李安形容說：「梁朝偉之所以如此出色，是因為他就像水一樣，不費力地流向最低處。」梁朝偉則說：「我一直覺得做人不是要跟別人交代，最重要是能不能跟自己交代，能過自己這關那就可以了。因為你不是為別人去活，你是為自己去活，到最後你還是得面對自己。」

李安也提到，「多數人是透過王家衛的愛情電影認識到梁朝偉」。梁朝偉吐露，自己最低潮時，就是認識導演王家衛之前，「那時候我覺得在表演上沒辦法再突破，因為單憑我自己的知識跟天賦不夠，結果王家衛就出現了。我看完『阿飛正傳』最後一個鏡頭，覺得這個導演會拍我，然後就展開了我們長達20年的合作，我一直覺得自己非常幸運。」兩人關係像是靈魂伴侶，相輔相成。

在威尼斯影展拿終身成就獎是否是人生新高峰？梁朝偉笑說：「我不知道，我從來不覺得拿完獎人生就會改變，我大概放一個月就會把獎盃收起來，不讓自己看到。我不喜歡看到獎盃，因為這樣就不會再進步了。好的東西不用提醒自己，要提醒的是有什麼需要改。」

梁朝偉繼續說：「我根本不是追求高峰的人，我就是喜歡這份工作，樂在其中，然後現在更加享受，用更多時間準備。演員這份工作是為了熱情才做，其他東西該來的就會來，不來就不來，沒什麼好追求的。」