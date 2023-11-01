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假向太模仿爆紅 真向太嘲衣服廉價惹怒網友

娛樂新聞組╱即時報導
男網紅醒醒在萬聖節模仿向太出名。(取材自微博)
男網紅醒醒在萬聖節模仿向太出名。(取材自微博)

有網紅醒醒日前在上海萬聖節活動扮成向太，還直言「郭碧婷挺好操控的」，影片在微博瘋傳，也傳到向佐一家耳裡，他馬上把「假向太」抓來對質，還說要送對方一個麻袋，外加繩子跟石頭，網友雖然知道兩人是套好招，仍有不少人反感，「一點也不覺得好笑」、「這影片讓人不適」。對假向太爆紅，真向太在直播上不屑狠酸：「衣服太low了。」遭大批網友怒轟目中無人。

男網紅醒醒模仿向太出名，但因扯到郭碧婷，向佐把他叫來當面對質。(取材自微博)
男網紅醒醒模仿向太出名，但因扯到郭碧婷，向佐把他叫來當面對質。(取材自微博)

向佐昨晚在微博PO出影片，把模仿向太的男網紅醒醒抓到自己的直播間，質問：「聽說你在上海巨鹿路造謠說你可以操控我老婆是不是？」男網紅醒醒澄清表示都是營銷號亂剪，之後向佐笑著暗示要對他「蓋布袋」，嚇得醒醒趕緊逃離房間。

向佐後來在影片下留言，指自己一切都是開玩笑，網友對此直言「可是你的語氣真的很讓人害怕」、「太像真的恐嚇了」、「看了好幾遍，我差點以為是真的」、「至於這樣威脅人家嗎？萬聖節搞怪而已」。

由於醒醒的模仿太傳神，照片曝光後，就在網路上掀起不少轟動。向太本人看到照片後，她表示，「衣服太low了，他模仿我應該模仿得漂亮一點。而且他那個衣服也不是Valentino的，我那個是鴕鳥毛的，我是高定的、幾十萬的，我不知道他在哪裡弄的，20塊買的吧。」用充滿嫌棄的語氣吐槽醒醒的衣服。

不少網友對向太的發言相當不滿，「原來向太知道什麼是高級貨什麼是便宜貨啊？可千萬別瞧不起便宜貨，畢竟你在賣呢」、「一邊帶著貨，喝著底層人的血，一邊又極力強調自己的高貴，極力鄙視底層人」。

男網紅醒醒模仿向太出名，但因扯到郭碧婷，向佐把他叫來當面對質。(取材自微博)
男網紅醒醒模仿向太出名，但因扯到郭碧婷，向佐把他叫來當面對質。(取材自微博)

萬聖節 微博

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