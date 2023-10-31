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華女遇搶不放手 遭汽車拖行 劫匪穿紅衣作案囂張

賭王之女平民打扮上街 網民畫錯重點只注意她的拖鞋

娛樂新聞組╱即時報導
超蓮腳上的拖鞋成討論焦點。（小紅書）
超蓮腳上的拖鞋成討論焦點。（小紅書）

澳門賭王何鴻燊之女何超蓮，日前在銅鑼灣被網民捕獲，居然以一身家居服，更讓網民就驚訝她居然拖鞋就上街，「太隨便了吧」，但有人說，「這拖鞋貴過很多人皮鞋」。

外間一直盛傳何超蓮身家過百億，平常在鏡頭前都打扮貴氣。日前被偶遇，她打扮平民，黑色T恤、長褲及拖鞋，身旁不見老公竇驍，也沒有保鑣，網民也除了驚訝這位「平民」竟是賭王千金，更訝異的是超蓮腳上的拖鞋，網友說，「也穿得太隨便了吧？」、「跟我村裡的人一樣」、「這拖鞋是救過她的命嗎？」也有香港網民表示：「這個造型同我平時落街一模一樣」

超蓮所穿的拖鞋確實不貴，僅$580，平過不少波鞋。（截自HOKA官網）
超蓮所穿的拖鞋確實不貴，僅$580，平過不少波鞋。（截自HOKA官網）

不過有人也對何超蓮的拖鞋「正名」，有人提指，「這拖鞋貴過很多人的皮鞋」其實這雙拖鞋是近年熱爆的法國運動登山品牌HOKA出品之Ora Recovery涼鞋，售價僅港幣$580，比不少運動鞋還要便宜」，由於她身處的地方是SOGO外，竟有大陸網友問，何超蓮是否要去「SOGO周年慶」掃貨，真搞笑。

何超蓮日前與老公竇驍到上海出席活動，兩人以一黑一白的穿搭亮相，何超蓮挽著竇驍的手走到媒體區，拍照過程中夫妻勉強微笑，隨後又垮著臉進場；兩人進場後分開坐，中間還隔著一個人，讓外界推測是不是吵架了。

港媒早前曾報導，有小道消息瘋傳兩人婚變，何超蓮媽媽下令收回豪宅、竇驍離家出走，還有民眾聲稱在機場巧遇竇驍，全程臭臉，如今夫妻合體又因表情冷漠，讓婚變傳聞再度引起熱議。

港媒報導，何超蓮和竇驍傳出婚變。（取材自微博）
港媒報導，何超蓮和竇驍傳出婚變。（取材自微博）

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