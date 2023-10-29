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稱當演員沒安全感…「石榴姐」苑瓊丹喊暫時息影 要專注做這件事

娛樂新聞組／即時報導
苑瓊丹自爆將暫時息影，全心全意進軍直播帶貨。(取材自微博)
苑瓊丹自爆將暫時息影，全心全意進軍直播帶貨。(取材自微博)

港星苑瓊丹曾演過周星馳多部電影，包括「唐伯虎點秋香」中的「石榴姐」、「九品芝麻官」中的老鴇「龜婆」，誇張搞笑的演技，被影迷誇讚是「最佳綠葉」。近日，苑瓊丹自爆將暫時息影，全心全意進軍直播帶貨，消息一出，震驚不少影迷。

香港01報導，苑瓊丹承認直播帶貨酬勞非常吸引人，她直言，如果自己是拍一部片收入數千萬的演員，她一定會繼續拍，但一場直播可以賺百萬，如果平均每個月開四場，一年下來就可以賺很多錢。

除了賺錢，苑瓊丹也表示當抖音直播主，可以擺脫演員的不安存感，「演員這一行太被動，導演不找你就沒有工作，很多事無法自己掌握，但直播帶貨不同，我可以選擇賣什麼貨品、如何去銷售，這是無人可以干預我的。」且在直播中自己就是主角。

近年直播帶貨興起，吸引不少藝人加入行列，但亦有網友覺得藝人不專注拍戲，投身直播是自貶身價，但苑瓊丹不同意，她認為這也是一個挑戰，而且和觀眾是更直接的接觸，某種程度上和演員是相似的。苑瓊丹也提到，不只在直播帶貨期間，平時也要經營抖音與小紅書，讓自己在直播圈中擁有競爭力。

抖音 香港 小紅書

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