王菲罕見同框梁朝偉 網喊夢回「重慶森林」

劉嘉玲在Instagram上傳閨蜜王菲（右）與梁朝偉的合照。（取材自Instagram）

港星梁朝偉 與劉嘉玲相愛35年至今，依然生活甜蜜幸福。劉嘉玲亦不時在社交媒體分享日常點滴，以及與一眾圈中好友聚會的照片，日昨在微博曬出梁朝偉和王菲 的同框合照，王菲親密地挽著梁朝偉的手臂，頭也湊過去貼貼，梁朝偉面對鏡頭則略顯靦腆。劉嘉玲並配文：「好久不見」。

照片中王菲紅色上衣搭牛仔外套，面色紅潤笑意盈盈，雖然已經54歲，但看起來跟初出道根本沒有什麼大分別，獲得大批網民激讚為真正的凍齡女神。

綜合媒體報導，梁朝偉和王菲1994首次合作主演王家衛的浪漫電影「重慶森林」，片中影壇雙帥梁朝偉與金城武皆飾演失戀的員警，一個流連在人來人往的小吃店，一個徘徊在龍蛇雜處的重慶大廈裡，分別與店員王菲和女毒犯林青霞發展出宛如日與夜截然不同的邂逅。2002年梁朝偉和王菲再合作「天下無雙」。

大批網民都表示兩人重聚同框，令「重慶森林」及「天下無雙」的回憶全部回來了。

據了解，王菲移居北京之後，極少與香港 朋友見面，上一次她被發現跟港圈明星聚會，已經是多年前跟隨謝霆鋒到日本旅遊，相約陳奕迅夫婦唱卡拉OK了。

而王菲此次前往香港，很有可能是為了陪伴男友謝霆鋒，後者接拍了新戲，需要在香港待幾個月。