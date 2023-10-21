李玟骨灰安葬武漢 園內「想你的365天」循環播放

李玟的骨灰21日在武漢石門峰紀念公園下葬。（取材自微博）

歌手李玟 （CoCo）今年7月5日因憂鬱症纏身離世，享年48歲。8月1日告別式後，骨灰安葬地點一直未有透露。經過連月安排，CoCo的骨灰日前在武漢 石門峰紀念公園下葬。園內的「武漢姑娘回家 CoCo李玟紀念展」同步開幕，展期由10月21日起至2024年5月31日，公園內循環播放「想你的365天」讓粉絲一同懷念這位一代天后。

李玟下葬的時間是21日早上11點，海報新聞報導，根據家屬的意見，安葬儀式不對外公開。追思會將於21日下午4點開始，主辦單位考慮到前來祭奠的歌迷眾多，為消除安全隱患，當天限制人數和交通管制。

網友曬出李玟的墓園照。（取材自微博）

據報導，從當地網友曝光的畫面中，路燈上面掛著悼念李玟的海報，過路橋上也是大橫幅，石門峰公園內也有一張巨大的海報寫著「武漢女孩回家，CoCo李玟紀念展，時間2023年10月21號到2024年5月31號（時間長達7個月）」。

報導指出，還有網友曬出李玟的墓園照，表面看來有藍色和粉紅色，但內部應該有紫色，因為這是李玟生前最喜歡的顏色。

不少外地粉絲收到消息後，計畫趕到武漢送別偶像，也有很多武漢粉絲約定接CoCo「回家」。CoCo去年出席在武漢舉行的第36屆大眾電影百花獎閉幕禮時，曾表示「我是武漢姑娘」。