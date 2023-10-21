我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美軍二從慕尼黑掠走一幅300年名畫 歸還德國

遭哈瑪斯俘虜的伊州母女檔獲釋 燦笑與拜登通話

李玟骨灰安葬武漢 園內「想你的365天」循環播放

娛樂新聞組／綜合報導
李玟的骨灰21日在武漢石門峰紀念公園下葬。（取材自微博）
李玟的骨灰21日在武漢石門峰紀念公園下葬。（取材自微博）

歌手李玟（CoCo）今年7月5日因憂鬱症纏身離世，享年48歲。8月1日告別式後，骨灰安葬地點一直未有透露。經過連月安排，CoCo的骨灰日前在武漢石門峰紀念公園下葬。園內的「武漢姑娘回家 CoCo李玟紀念展」同步開幕，展期由10月21日起至2024年5月31日，公園內循環播放「想你的365天」讓粉絲一同懷念這位一代天后。

李玟下葬的時間是21日早上11點，海報新聞報導，根據家屬的意見，安葬儀式不對外公開。追思會將於21日下午4點開始，主辦單位考慮到前來祭奠的歌迷眾多，為消除安全隱患，當天限制人數和交通管制。

網友曬出李玟的墓園照。（取材自微博）
網友曬出李玟的墓園照。（取材自微博）

據報導，從當地網友曝光的畫面中，路燈上面掛著悼念李玟的海報，過路橋上也是大橫幅，石門峰公園內也有一張巨大的海報寫著「武漢女孩回家，CoCo李玟紀念展，時間2023年10月21號到2024年5月31號（時間長達7個月）」。

報導指出，還有網友曬出李玟的墓園照，表面看來有藍色和粉紅色，但內部應該有紫色，因為這是李玟生前最喜歡的顏色。

不少外地粉絲收到消息後，計畫趕到武漢送別偶像，也有很多武漢粉絲約定接CoCo「回家」。CoCo去年出席在武漢舉行的第36屆大眾電影百花獎閉幕禮時，曾表示「我是武漢姑娘」。

CoCo生前的好友甄妮在臉書發文「塵埃落定，放心了！」她寫上︰「天大地大，每天都有愛妳的歌迷們悼念和陪伴！尋尋覓覓，終於找到安樂窩，妳我都放心了！」

石門峰公園有貼滿「武漢女孩回家」的海報。（取材自微博）
石門峰公園有貼滿「武漢女孩回家」的海報。（取材自微博）

李玟 武漢 臉書

上一則

68歲林青霞變身乒乓球教練 手把手教打球

下一則

陳漢典鍍金沒忘了他們 小S、蔡康永感性發文藏「康熙」魂

延伸閱讀

李玟武漢下葬 墓園設紀念展循環播放「想你的365天」

李玟武漢下葬 墓園設紀念展循環播放「想你的365天」
李玟骨灰將在武漢安葬 與姚貝娜同個墓園長眠

李玟骨灰將在武漢安葬 與姚貝娜同個墓園長眠
李玟遺產怎分配 二姊：按遺囑處理

李玟遺產怎分配 二姊：按遺囑處理
李玟離世已過百日 二姊李思林透露10月底安葬骨灰

李玟離世已過百日 二姊李思林透露10月底安葬骨灰

熱門新聞

隨著白百何抱著二胎兒子出門的視頻曝光，很多網友才知她已經再婚且生下了第二個孩子。(取材自微博)　　

低調再婚前男友？ 白百何被拍到抱二胎兒出門 母愛滿滿

2023-10-14 21:32
圖／翻攝自Weverse

BTS Jimin炫耀Jin送錢包當生日禮 打開竟有2個月薪水

2023-10-14 12:28
康凱(左)指控遭家暴2次。(記者李政龍／攝影)

男星驚爆被騙婚 辦完婚禮才知「老婆配偶欄是美國人」

2023-10-14 15:21
網民邪惡角度拍攝迪麗熱巴。（取材自微博）

迪麗熱巴遭網民邪惡視角捕捉 這種身材「要我命直說」

2023-10-17 20:57
網友在小吃店遇到周潤發。（影片截圖）

黑衣男併桌用餐、自行收碗筷 網友一抬頭…影帝耶

2023-10-17 22:02
陳奕迅「FEAR AND DREAMS」世界巡演，圖為他在台北小巨蛋演出。（記者李政龍／攝影）

陳奕迅澳門開唱被嗆「講國語」怒回絕 引熱議

2023-10-14 16:27

超人氣

更多 >
這位101歲人瑞的長壽秘訣 你大概沒聽過

這位101歲人瑞的長壽秘訣 你大概沒聽過
「怪不得希特勒想擺脫他們」花旗女員工評加薩醫院爆炸 這下慘了

「怪不得希特勒想擺脫他們」花旗女員工評加薩醫院爆炸 這下慘了
金馬影帝紐約出意外 急診苦等8小時嘆：嚴重點早掛了

金馬影帝紐約出意外 急診苦等8小時嘆：嚴重點早掛了
別用漂白水 內行曝清馬桶「1神物」便宜又好用：一刷秒變白

別用漂白水 內行曝清馬桶「1神物」便宜又好用：一刷秒變白
犯下危險錯誤 發拜登和美駐以色列特種部隊合照「沒打馬」 白宮急刪文

犯下危險錯誤 發拜登和美駐以色列特種部隊合照「沒打馬」 白宮急刪文