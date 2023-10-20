王子文遇劈腿男 白敬亭深情守候

王子文(左)和白敬亭(右)合演「我的助理不簡單」。（圖：愛奇藝國際站提供）

電視劇「我的助理不簡單」聚焦新時代女性追求自我並實現夢想的過程，劇中王子文因為個性過於直率得罪主管，被調回位在老家的分公司，遇見高年級實習生鄧婕，展開全新人生。

女星王子文在「我的助理不簡單」中飾演北漂的室內設計師「姜甜」，工作順遂且有個穩定交往的男友，就在一切正朝她夢想目標前進時，她卻因為得罪高層而被踢到位在老家的分公司，回到家後，她發現爸爸已經把房子租給離婚的60歲熟女「吳敬芳」（鄧婕飾），她無奈跟陌生阿姨同住一個屋簷下，未料她眼中的阿姨，竟成為公司新來的實習生並擔任她的助理，兩人歷經磨合，在一次次的挫折中建立起深厚的友情，成為密不可分的戰友。

劇中王子文的角色對於自己著專業有所堅持跟追求，面對想法一日數變，不停要求修改設計稿的客戶，她即使知道這個案子對剛被調職的她而言很重要，但仍霸氣地說出「業主可以愚蠢，但我的設計圖不能愚蠢，抱歉！改不了。」氣得客戶與公司解約，聽見主管表示，只要她肯服軟，便會再給她一次機會，她則是報以冷笑，頭也不回地離職，走上創業之路。

職場失意的她，沒想到在情場也失利，她返鄉後跟男友「方元清」（金澤灝飾）遠距離戀愛，男友特地飛到蘇州為她慶生並甜蜜求婚，沒想到兩人才剛見過家長，她就發現男友劈腿。她質問男友為何有了其他女生，還向她求婚，聽見對方回她「我向妳求婚是因為我愛妳啊！我跟她只是網友，我們什麼都沒有發生。」但她仍難以接受地說：「我從來沒有覺得這句話這麼惡心過！而且比起身體出軌，精神出軌更讓我無法接受。」

男友接著辯解，全因她個性過於強勢自我，讓他喘不過氣，他才會在外尋找其他女生的慰藉，甚至反問難道她都沒有錯嗎？讓她徹底心寒，說完「出軌就是出軌，不是你懦弱的遮羞布」後便選擇結束這段感情。讓網友表示，面對渣男她絲毫不拖泥帶水，真的大快人心。

近來以「長風渡」受到觀眾喜愛的白敬亭，在「我的助理不簡單」中飾演王子文的初戀男友「周業聞」，多年來一直守在家鄉，開了一家生意清淡的解壓館，暗地裡一直幫助王子文和鄧婕的創業之路，給予她們足夠的安全感，是兩人溫暖的後備力量。