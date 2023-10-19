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周杰倫上海最終場 黃曉明點歌很有哏 帥氣對唱

娛樂新聞組／綜合報導
周杰倫日前在上海舉辦四場「嘉年華」世界巡演，吸引大批粉絲朝聖。（取材自Instagram）
周杰倫日前在上海舉辦四場「嘉年華」世界巡演，吸引大批粉絲朝聖。（取材自Instagram）

周杰倫演唱會上海最終場吸引逾18萬名粉絲搶看，也有不少藝人到場朝聖，最終場的點歌環節裡，還出現重量級嘉賓黃曉明，讓全場粉絲驚喜不已。

來源：YouTube

周杰倫當晚在唱「龍拳」前，好友劉畊宏特別介紹在台下欣賞的黃曉明，請他一起跳健身操，黃曉明二話不說當場答應。隨着音樂響起，他就在台下獨自跳起，他左一腳右一腳，又抬腿踢腿等，動作完全跟不上節奏，所以其一邊跳一邊呆笑，但卻引起粉絲尖叫。

黃曉明參加周杰倫演唱會大跳健身操。（視頻截圖）
黃曉明參加周杰倫演唱會大跳健身操。（視頻截圖）

周杰倫開心與黃曉明打招呼，主動問黃曉明想聽什麼歌曲？黃曉明馬上點唱熱門歌曲「明明就」，解釋說：「我其實特別喜歡杰倫的一首歌，小時候家人都叫我『明明』，因為明明就是我，所以我要唱「明明就」。」隨後與周杰倫帥氣對唱，大展溫柔磁性嗓音。

黃曉明過去曾唱過多首影視主題曲，也推出過個人專輯。

周杰倫演唱會上的點歌環節向來深受歌迷喜愛，有許多粉絲藉此向周杰倫告白熱愛他多年的心情。上海場的粉絲熱情點歌「倒帶」等歌曲，還有媽媽粉絲點歌「聽媽媽的話」獻給她的女兒，周杰倫一聽聞後，透露母親葉惠美這幾天都在台下欣賞演唱會，他的好友吳尊、方文山等人親自到場力挺，還一起大跳「本草綱目」健身操。

黃曉明 周杰倫 健身

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