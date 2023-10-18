找到證據了？楊冪、魏大勛微博小帳曝兩人祕戀643天

網友起底魏大勛(左)與楊冪的微博分身帳號，過往兩人祕戀643天。（取材自微博）

陸劇男星魏大勛在與女星秦嵐姐弟戀之前，他與楊冪 一段撲朔迷離的戀情讓粉絲猜了又猜。近來網友挖出疑似是魏大勛與楊冪的微博 分身帳號，發現兩人當時雖不承認戀情，但地下戀情維持643天，還意外發現兩人當年分手的原因。

網友挖出疑似是魏大勛的微博小帳，發文似乎透露他很在意被說「配不上楊冪」。(取材自微博)

根據上報報導，網友分析，「啾啾咪啾咪啾咪」疑似是楊冪的微博小帳，「哈哈哈哈嘍哈嘍哈嘍」疑是魏大勳的微博小帳，兩個小帳互相tag互動表白。網友推測這是兩人的分身帳號，原因是PO文的時間點都恰巧對上他們的緋聞 。

報導指出，當年魏大勛曾與楊冪傳出祕密交往許久，2019年被拍到兩人穿情侶鞋逛展覽，楊冪甚至專程飛到上海為魏大勛慶生，當時也有狗仔拍到楊冪出現在魏大勛的劇組片場陪著拍戲。

據報導，楊冪和魏大勛始終沒有承認戀情，也不曾公開回應緋聞，連結束也是分得無聲無息。當時很多網友猜測，應該是魏大勛希望這段戀情步入婚姻，但離過婚的楊冪並不想再婚。之後網友發現疑似楊冪的微博小帳曾發文說：「說白了就是不夠喜歡，說什麼都沒用。」疑似暗示魏大勛不夠愛她，之後又寫「沒什麼可說的，祝你飛黃騰達。」似乎是暗示男方為事業放棄戀情。