楊紫瓊獲選國際奧會委員 奧斯卡影后曾是馬來西亞壁球冠軍

奧斯卡首位亞洲影后楊紫瓊在會中以67票贊成、9票反對、1票棄權的票數，獲選為國際奧會委員。(Getty Images)

國際奧林匹克委員會（IOC）今天在印度孟買召開第141屆年會，奧斯卡 首位亞洲影后楊紫瓊 在會中以67票贊成、9票反對、1票棄權的票數，獲選為國際奧會委員。

法新社報導，這次共有8人獲選為新任國際奧會委員，當結果宣布時，楊紫瓊起身把手放在心口上。根據路透，楊紫瓊曾是馬來西亞青少年壁球冠軍，今年3月才以電影「媽的多重宇宙」（Everything Everywhere All at Once）贏得奧斯卡影后。

現年61歲的楊紫瓊這次在國際汽車聯盟（FIA）前會長、丈夫托特（Jean Todt）陪同下抵達孟買，隨後從國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）手中接獲國際奧會委員獎章。

馬來西亞出生的楊紫瓊1980、1990年代在香港以女打仔身分闖出一片天，且打鬥特技場面都親自上陣。但西方觀眾大多只看過她擔任配角的作品，包括007系列電影「明日帝國」（Tomorrow Never Dies）、「臥虎藏龍」（Crouching Tiger, Hidden Dragon）以及「瘋狂亞洲富豪」（Crazy Rich Asians）等。

其他獲選的個人委員分別為以色列首位奧運 獎牌得主阿拉德（Yael Arad）、專長為運動管理的匈牙利商人福耶斯（Balazs Furjes）、曾在奧運排球奪牌的秘魯政治人物泰特（Cecilia Tait），以及德國體育企業家莫隆茲（Michael Mronz）。

瑞典籍國際桌球總會（International Table Tennis Federation）主席索林（Petra Soerling）、韓國籍國際滑冰總會（International Skating Union）主席金在佑（Kim Jae-youl，音譯）也因其在國際體育總會的角色而獲選。

突尼西亞奧委會主席布薩耶納（Mehrez Boussayene）則獲選為當然委員（ex-officio member）。