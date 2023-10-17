如火如荼拍新電影… 賈玲向「王牌」告假 華晨宇：早點回家

賈玲曬出與王牌家族成員的合照。(取材自微博)

綜藝節目「王牌對王牌」的「幽默擔當」賈玲，因拍攝新電影而缺席拍攝，她特意發文「請假」，表示「本人正在如火如荼地拍攝新電影，特此請假，具體請假時長需視情況而定。」並配了一張自己的請假條和王牌家族成員宋亞軒、沈騰、華晨宇、關曉彤的合照。

王牌家族成員也紛紛在社群平台發文回應，並搭配與賈玲的人行立牌合照的圖片。沈騰發文寫道，「風裡雨裡王牌等你」；關曉彤寫道，「玲姐在外面累了就回王牌，我腰上的位置永遠為你預留。」華晨宇則寫道，「玲姐，咱們說好了姐弟一條心，我在王牌等你回來哦！祝玲姐拍戲順利，永遠支持玲姐，早點回家！」

據悉，由賈玲自導自演、孫集斌編劇的新片「熱辣滾燙」已於去年6月正式立項，目前正在拍攝中。該片講述自甘墮落的女孩樂瑩每天宅在父母家中，因與妹妹發生矛盾，遂離開家尋求獨立生活。經歷了種種波折和傷害後，慢慢發覺，拳擊這項運動似乎能為她的人生帶來些許改變。

先前，賈玲與孫集斌合作了處女作電影「你好，李煥英」，票房超54億，賈玲憑藉該片名聲大噪，此次兩人再度攜手拍電影，讓不少粉絲很期待。