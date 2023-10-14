被壓十年劇開播 徐冬冬又衝熱搜

徐冬冬因35E上圍和性感身材被封為「第一美胸」。(取材自微博)

中國女星徐冬冬因35E上圍和性感身材被封為「第一美胸」，她主演的電視劇「憤怒的攝影師」日前開播，該劇拍攝完成於2013年，當時徐冬冬還是一位默默無名的小演員；「#徐冬冬被壓十年的劇播了」因此衝上熱搜，有網友為她高興，也有網友狂酸「很佩服她堅持如一地熱中於買熱搜」。

徐冬冬擁有朝鮮族血統，早年拍攝性感寫真出名，後進入演藝圈，拍攝「西虹市首富」、「余罪」、「天龍八部」等等影視劇；電視劇「憤怒的攝影師」是徐冬冬十年前拍的劇，她在該劇當中飾演男主角的女朋友，是個小配角；有網友大讚「如今的演技已經超級棒了，真的看見了徐冬冬的成長啊」，也有人嘲諷，「徐冬冬的團隊真的很強大，一年365天不帶停歇地宣傳芝麻爛谷的事」。

「憤怒的攝影師」由劉家良、陶為等演員主演，講的是民國年間的才華洋溢攝影師的故事，該劇拍攝完成於2013年，完成後一直未能獲得上線播出的機會；搜狐報導指出，「憤怒的攝影師」放在2013年的電視劇環境中確實有點不合時宜，該劇的主演們都不知名，無法在流量為王的時代被重視，而徐冬冬也還沒成為「大嫂」，現在徐冬冬儼然已經成了「憤怒的攝影師」最知名的演員。