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大媽變少婦？55歲「最醜歌后」驚人現況 網：換人了？

娛樂新聞組／即時報導
黃綺珊近況引發網友熱議。（視頻截圖）
黃綺珊近況引發網友熱議。（視頻截圖）

中國55歲女歌手黃綺珊嗓音動人，但外型粗曠成熟，粉絲謔稱「黃媽」，她也被嘲是「最醜歌后」；但近來一段影片曝光，她的外貌與過往相差極大，網友表示：「直接大媽變少婦，黃媽變黃妹」、「這沒整容我是不信的」。

黃綺珊過去曾接受專訪，透露小時候曾埋怨媽媽沒把自己生得漂亮一點，更被經紀公司要求整形，但她堅定拒絕；她2013年參加「我是歌手」第一季，一路唱到總決賽，堅強的歌唱實力備受肯定，但她的外貌也經常成為網友討論焦點。

黃綺珊近日更新抖音，秀出20秒的手指操影片，影片中她穿著小香風外套，長髮往後梳，配上淡妝，與以前的模樣大為不同，網友稱簡直認不出來，「這難道不是換人了？太誇張了」，也有網友提到：「黃媽是瘦了喔！20幾斤，影片裡有美顏，但原相機也很美。」

據了解，黃綺珊先前提到她一年瘦了26斤（約13公斤），近來微博曬出的照片，明顯看到身材小了一圈，穿著禮服演唱，露出纖細手臂與天鵝頸，可以看出為瘦身下足功夫。

只是影片裡的黃綺珊鵝蛋臉高鼻樑，大眼睛柳葉眉，標準美人長相；而印象裡的黃綺珊大媽感十足，牙齒有點突出，和美女壓根不搭邊。網友表示，難道動了牙齒，瘦了就能有如此變化？

黃綺珊成功瘦身。（取材自微博）
黃綺珊成功瘦身。（取材自微博）
「黃媽」黃綺珊曾被稱為「最醜歌后」。（本報資料照片）
「黃媽」黃綺珊曾被稱為「最醜歌后」。（本報資料照片）

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