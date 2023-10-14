大媽變少婦？55歲「最醜歌后」驚人現況 網：換人了？

黃綺珊近況引發網友熱議。（視頻截圖）

中國55歲女歌手黃綺珊嗓音動人，但外型粗曠成熟，粉絲謔稱「黃媽」，她也被嘲是「最醜歌后」；但近來一段影片曝光，她的外貌與過往相差極大，網友表示：「直接大媽變少婦，黃媽變黃妹」、「這沒整容我是不信的」。

黃綺珊過去曾接受專訪，透露小時候曾埋怨媽媽沒把自己生得漂亮一點，更被經紀公司要求整形，但她堅定拒絕；她2013年參加「我是歌手」第一季，一路唱到總決賽，堅強的歌唱實力備受肯定，但她的外貌也經常成為網友討論焦點。

黃綺珊近日更新抖音 ，秀出20秒的手指操影片，影片中她穿著小香風外套，長髮往後梳，配上淡妝，與以前的模樣大為不同，網友稱簡直認不出來，「這難道不是換人了？太誇張了」，也有網友提到：「黃媽是瘦了喔！20幾斤，影片裡有美顏，但原相機也很美。」

據了解，黃綺珊先前提到她一年瘦了26斤（約13公斤），近來微博 曬出的照片，明顯看到身材小了一圈，穿著禮服演唱，露出纖細手臂與天鵝頸，可以看出為瘦身下足功夫。