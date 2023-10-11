「長風渡」白敬亭、宋軼爆巴黎約會 家人也同行

「長風渡」白敬亭(左)、宋軼CP感十足。（圖：愛奇藝國際站提供）

中國男星白敬亭與女星宋軼因合作古裝劇「長風渡」，被爆出假戲真做，雖然兩人始終未正面回應戀情，但也不曾否認。近日，有網友目擊他們同遊巴黎，中國狗仔也曝光機場照片，小倆口疑似帶著家人出國旅行，讓不少粉絲們嗨翻。

綜合媒體報導，白敬亭與宋軼最近各自在社群平台小紅書 上曬出多張飛往巴黎出遊的美照，雖然文中並未提及旅伴的身份，但有網友此前曬出在北京 機場巧遇兩人的照片，隨後也有網友表示在巴黎餐廳看到兩人帶著父母同行。

白敬亭去年底就曾被中國狗仔拍到帶宋軼回老家吃飯，外界也推測兩人感情已到同居、見家長的階段。

中國狗仔「酷哥追星日記」也在微博上曬出幾人一同回到北京的畫面，影片中提及白敬亭的助理與宋軼相談甚歡，看似已經熟識許久，且送宋軼上車後，白敬亭與其家人也現身機場，一同搭車離開。

白敬亭與宋軼拍攝「長風渡」時就屢有熱戀傳聞產生，宣傳活動時也曾見白敬亭當眾將宋軼摟入懷，避免她被人群推擠，男友力爆棚。宋軼前陣子與羅雲熙在橫店拍攝古裝新戲「顏心記」時，白敬亭不只送上愛心餐盒，更現身橫店打籃球等她收工。

「長風渡」7月收官至今，兩人雖然都未對緋聞 做出回應，但仍讓不少劇迷們對這對CP獻上祝福，這次私下出遊巴黎相關照片在社群上曝光後，也引發網友熱議，

不少喜愛這對CP的粉絲表示：「真情侶就是天花板，太甜了」、「那麼搭配還談什麼戀愛，不能直接結婚嗎。」不過，也有人認為既然兩人尚未明確回應，就不應過度關注兩人的私生活，表示「關注作品就好」、「他們不是偶像，不需要私生活的流量。」一時掀起討論聲浪。

大陸男星白敬亭過去在電視劇「開端」飾演聰明又熱血的「肖鶴雲」，成功拿下熱播陸劇「角色指數榜」的冠軍寶座，此外，他在綜藝上表現也相當精采，在「明星大偵探」中逗趣闖關表現，讓他備受不少粉絲喜愛。