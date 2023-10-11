「長風渡」白敬亭、宋軼爆巴黎約會 家人也同行
中國男星白敬亭與女星宋軼因合作古裝劇「長風渡」，被爆出假戲真做，雖然兩人始終未正面回應戀情，但也不曾否認。近日，有網友目擊他們同遊巴黎，中國狗仔也曝光機場照片，小倆口疑似帶著家人出國旅行，讓不少粉絲們嗨翻。
綜合媒體報導，白敬亭與宋軼最近各自在社群平台小紅書上曬出多張飛往巴黎出遊的美照，雖然文中並未提及旅伴的身份，但有網友此前曬出在北京機場巧遇兩人的照片，隨後也有網友表示在巴黎餐廳看到兩人帶著父母同行。
白敬亭去年底就曾被中國狗仔拍到帶宋軼回老家吃飯，外界也推測兩人感情已到同居、見家長的階段。
中國狗仔「酷哥追星日記」也在微博上曬出幾人一同回到北京的畫面，影片中提及白敬亭的助理與宋軼相談甚歡，看似已經熟識許久，且送宋軼上車後，白敬亭與其家人也現身機場，一同搭車離開。
白敬亭與宋軼拍攝「長風渡」時就屢有熱戀傳聞產生，宣傳活動時也曾見白敬亭當眾將宋軼摟入懷，避免她被人群推擠，男友力爆棚。宋軼前陣子與羅雲熙在橫店拍攝古裝新戲「顏心記」時，白敬亭不只送上愛心餐盒，更現身橫店打籃球等她收工。
「長風渡」7月收官至今，兩人雖然都未對緋聞做出回應，但仍讓不少劇迷們對這對CP獻上祝福，這次私下出遊巴黎相關照片在社群上曝光後，也引發網友熱議，
不少喜愛這對CP的粉絲表示：「真情侶就是天花板，太甜了」、「那麼搭配還談什麼戀愛，不能直接結婚嗎。」不過，也有人認為既然兩人尚未明確回應，就不應過度關注兩人的私生活，表示「關注作品就好」、「他們不是偶像，不需要私生活的流量。」一時掀起討論聲浪。
大陸男星白敬亭過去在電視劇「開端」飾演聰明又熱血的「肖鶴雲」，成功拿下熱播陸劇「角色指數榜」的冠軍寶座，此外，他在綜藝上表現也相當精采，在「明星大偵探」中逗趣闖關表現，讓他備受不少粉絲喜愛。
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