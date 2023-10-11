李現花3個月找回身材 深夜大曬八塊肌

李現練回8塊腹肌。(取材自微博)

中國男星李現年初與劉亦菲 主演「去有風的地方」暴紅，他在劇中淋浴戲展現精實肌肉 ，身材獲好評。但因工作忙錄，少了時間運動，他日前在深夜曬出自己三個月前腹肌線條幾乎快消失的模樣，不過他花三個月時間，再度練回八塊腹肌。

現年31歲的李現，壯碩身材獲不少網民激讚，是圈中出名的陽光型男代表之一。他疑似前陣子忙錄，鍛鍊稍微怠惰，為了找回消失的肌肉及好身材，用三個月時間成功將好身材重現。近日，李現就在微博 上貼自拍照表示：「三個月，恢復恢復。」可見照片中的他一身肌肉，胸肌、二頭肌飽滿，8塊腹肌線條明顯，腰間幾乎零贅肉，而且擁有腰窩。

李現腹肌自拍照引來男星劉畊宏在底下留言表示：「需要幫忙嗎？」而李現也回覆：「哥，還是你的身材更頂一點。」