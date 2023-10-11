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周星馳去世的前女友冥誕 那段舊情又被挖出

娛樂新聞組╱即時報導
周星馳與羅慧娟因為拍攝此劇而擦出愛火，雖然兩人並沒有公開承認戀情，但他們已是眾所周知的一對。（取材自蓋世豪俠劇照）
周星馳與羅慧娟因為拍攝此劇而擦出愛火，雖然兩人並沒有公開承認戀情，但他們已是眾所周知的一對。（取材自蓋世豪俠劇照）

香港女星陳法蓉10日在社交媒體貼出與已逝女星羅慧娟合照。羅慧娟2012年6月因癌症病逝，10日是她57歲冥誕，陳法蓉留言說：「娟妹10月10號生日快樂」。網民也紛紛留言悼念：「永遠懷念，娟妹」、「令人懷念的照片。」同時，羅慧娟和周星馳一段舊情也被粉絲想起。

陳法蓉在IG分享多張昔日與羅慧娟拍「人在邊緣」的照片。(取材自微博)
陳法蓉在IG分享多張昔日與羅慧娟拍「人在邊緣」的照片。(取材自微博)

綜合媒體報導，羅慧娟1983年參加港姐選拔出道，第一部演出的作品便是「書劍恩仇錄」，1989年演出「蓋世豪俠」和周星馳傳出假戲真做，但周星馳隨後拍「逃學威龍2」與朱茵相戀，羅慧娟便退出，使「周星馳」3字一直都是羅慧娟受訪抗拒談論的話題，甚至揚言：「我死都不會承認與他交往過。」

羅慧娟1997年透過「向太」陳嵐與新加坡股票大亨劉志敏結識相戀，進而步入禮堂。2012年6月30日羅慧娟因罹患胰臟癌病逝，享年46歲，她過世後年，劉志敏年年在她忌日前登報悼念，可見夫妻倆生死不渝動人感情。

據報導，羅慧娟在患病期間曾經拍過一條影片給親人與朋友，提到「如果你真的喜歡一個人，那就要勇敢去愛，不要給自己留下遺憾和後悔，我走以後，也要好好生活，好好去愛。」

羅慧娟過世後，周星馳在IG發起百萬粉絲問答活動，有網友特別詢問，「星爺？有沒有想念羅慧娟？」結果星爺則簡短回應：「有！」這也是兩人分手後，周星馳首度對外公開提到舊情人。

周星馳 新加坡 癌症

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