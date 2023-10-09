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觀影說劇／鍾漢良、吳鎮宇、張兆輝 「困獸」宿命對決

娛樂新聞組／綜合報導
鍾漢良在「困獸」中飾演警察，有精采內心戲。(取材自微博)
鍾漢良在「困獸」中飾演警察，有精采內心戲。(取材自微博)

中國大陸和香港合拍的電影「困獸」日前發布「賭城風雲」版預告，更多故事線逐漸曝光。鍾漢良、吳鎮宇、張兆輝捨命交鋒、宿命對決，罪惡之城秩序崩塌，風雲四起。

新快報報導，影片講述了博彩業幕後的風起雲湧，以及警方重拳打擊、震懾犯罪的一系列行動。這次釋出的「賭城風雲」版預告中，將「虎城」娛樂業開放之後，巨大的經濟利益帶來的巨大矛盾呈現到大眾面前：賭博、洗錢、黑幫爭鬥、官員失蹤等暴力非法事件層出不窮。警方、商業調查廳、華森集團等多方勢力在詭譎的氣氛中逐一登場。

報導指出，一方面，以江文峰（鍾漢良飾）為代表的警方在調查市場促進會候選人的失蹤案件時，發現與拿著「優秀企業獎」的華森集團有著密不可分的關係。這個隱藏的黑暗勢力在娛樂業開放之機，企圖透過官商勾結渾水摸魚爭奪更多利益。另一方面，華森集團大佬四爺（張兆輝飾）暗中扶持上位的接班人正是江文峰昔日好友左君哲（吳鎮宇飾），曾經的好兄弟為何變成惡勢力幫兇，背後是否有隱情？種種細節都為後續劇情埋下伏筆。

據報導，除了複雜的劇情外，鍾漢良、吳鎮宇、張兆輝之間的對峙，更是本片最大看點。鍾漢良飾演的江文峰看到從黑暗中轉身的竟然是昔日好友時，眼神中有震驚更有痛心，勝過千言萬語。而吳鎮宇飾演的左君哲，同時展現了賭徒的瘋狂和市場促進會會長的老辣。張兆輝飾演的四爺一邊虔誠拜佛，一邊抽著雪茄定人生死，完美詮釋了「神是他，鬼也是他」。

從影片曝光的一組關係劇照可以看到，幾人的關係似乎沒有明面上那麼簡單，左君哲在江文峰家中遞給他東西，且在舉槍相向中說下一句「我沒時間跟你解釋」，兩人關係破裂是事實還是演戲？四爺的女人朱莉（胡杏兒飾）一襲紅衣為四爺俯身倒茶，卻在被綁之時，打電話給警察江文峰，脫口而出「阿峰！」兩人之間還有什麼隱秘關係？賭王（趙燕國彰飾）面對成噸的錢山盡顯貪婪本色，而與他舉杯相慶的人又是誰？層層疊疊的迷霧，讓人不由得想去探尋他們關係背後的秘密。

此外，本片不僅有拳到肉的動作戲份，警方與黑惡勢力在機場及廢舊碼頭上演的刺激槍戰、追車、爆炸戲份也讓人腎上腺素飆升。

賭城 香港

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