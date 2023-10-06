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黃曉明指曾幫助「那個人」卻遭對方拋棄 被指暗諷前妻

娛樂新聞組╱即時報導
網友讚黃曉明在「好事成雙」劇中重回顏值巔峰。(取材自微博)
網友讚黃曉明在「好事成雙」劇中重回顏值巔峰。(取材自微博)

男星黃曉明與張小斐主演的新劇「好事成雙」日前收官，兩人終成眷屬，最後一場婚禮戲隨之引起網友熱議，紛紛大讚黃曉明的顏值回來了，更誇他帥過和Angelababy（楊穎）結婚的顏值。黃曉明日前受訪，表示過去曾幫助過某人，後來卻反被對方拋棄，一席話被指是在暗諷前妻Angelababy。

「好事成雙」最後一場戲，黃曉明身穿黑色西裝搭配白色恤衫，頭髮蓬鬆自然，陽光俊朗，網友力讚帥度破表，有網友還誇他比當年同Angelababy結婚那天還帥。網友說：「離婚後狀態超好，看起來也就30歲」、「黃曉明每次拍戲結婚都比現實中的結婚好看，和Angelababy的結婚照就是傻憨憨的」。

黃曉明和Angelababy2015年10月8日在上海舉行婚禮，當年不僅席開200桌，菜色奢華，伴手禮更是名牌香水、瓷鍋具、化妝品、項鍊墜飾以及紀念郵票等，價值不斐。但兩人去年宣布離婚，黯淡結束7年婚姻。黃曉明離婚後影響不大，近來更憑藉熱播劇「好事成雙」聲勢大漲；Angelababy日前還因瘋馬秀爭議陷入水深火熱之中。

黃曉明（左）、Angelababy（右）2015年結婚時照片。(取材自微博)
黃曉明（左）、Angelababy（右）2015年結婚時照片。(取材自微博)

黃曉明近日受訪時表示，有時候會碰到一種人，明明是你幫助了他，他成功後卻覺得都是自己的功勞，而當年Angelababy就是在黃曉明幫助下才成名，因此一席話被指是在暗諷前妻，引發熱議。

黃曉明離婚後演技「去油」成功，在「琅琊榜之風起長林」、「鬢邊不是海棠紅」等戲劇皆展現細膩演技，成功翻轉負評。離婚後的黃曉明人氣也未受影響，除了與葉珂傳出緋聞外，黃曉明靠著積極做慈善，事業、形象都大幅提升，主演熱播劇「好事成雙」更是熱度爆棚。

黃曉明 Angelababy

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