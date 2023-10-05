何猷君自爆24歲當爸時「完全沒準備」 奚夢瑤認證：是好爸爸

何猷君(左)和奚夢瑤一起上綜藝。(取材自微博)

已故賭王何鴻燊四房兒子何猷君，2019年與內地超模奚夢瑤結婚後，生下一對子女，幸福美滿。近日，兩人參加綜藝節目「向山海出發」，何猷君自爆當年第一次當爸爸時，其實是完全沒有準備的，而且自認還是孩子。

香港 01報導，在最新一集節目中，何猷君與其他嘉賓在夜裡大吐心事，提到當年24歲初做人父時，其實是完全還沒準備好的，且自認還是個孩子。

一旁的相聲演員孟鶴堂問到，「你還沒有長大？你還是個孩子？」何猷君二話不說，「對啊！你不說有些時候，那個你寫的相聲裡面隱藏着一些難過嗎？其實我們每個人都會有很難過或不開心時候，但是跟小孩在一起會讓人開心，會自然的對他笑，就算有再多不快樂，也立馬消除。」

奚夢瑤則大讚何猷君是一位好爸爸，「他真的很會跟小孩玩，沒有小孩的時候，有的時候你會想說，這個人太討厭了，但是有小孩後又會覺得，其實他也是蠻好的。」

此外，有網友近日在機場巧遇何猷君夫婦，但讓人驚訝的是，奚夢瑤竟坐在輪椅上。

據悉，奚夢瑤不久前在新疆 錄製節目時不慎跌倒受傷，幸而老公何猷君全程在旁照顧。