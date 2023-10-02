劉憲華「乾等彩排到早上5點」 喊話主辦方：過分了吧…

劉憲華在音樂、影視、綜藝中都有不錯的表現。(取材自微博)

南韓 Super Junior-M出道、加拿大 籍華裔 歌手劉憲華（Henry）自結束與SM娛樂的合作關係後，轉向中國發展。他原定將於1日登上常州潮流嘉年華表演，不料，卻在凌晨突然向主辦單位喊話，「有點過分了吧…現在幾點了呀」，引發網友討論到底發生什麼事了。

有粉絲在評論補充，劉憲華原訂在1日晚間7點50分登台表演，結果他為了彩排，從1點等到了凌晨5點卻都沒有結果。

劉憲華的文發出後，引來不少網友關注，有人指劉憲華一向好脾氣，這次可能是因為怕沒彩排而影響正式演出，才會忍不住發聲，還指責主辦方太不尊重人。

隨後音樂節主辦方發聲明，「首先非常歡迎劉憲華參加本次Innersect.nust 潮流嘉年華，主辦方和藝人團隊雙方也非常重視此次活動，希望給廣大樂迷帶來一次非常難忘的精彩演出。計畫彩排時間為01：30-04：30，實際彩排時間為00：30-05：00，未出現網傳藝人等待時間過長、藝人團隊和主辦雙方都在非常努力的促成這次演出，演出一切照常演出順利進行，並未和@INNERSECT@NUTSMUSIC 產生矛盾，一切均為正常溝通。希望大家冷靜看待，期待我們今天的舞台。

劉憲華也發文表示，「很抱歉佔用公共資源，對@INNERSECT 造成了困擾，期待今晚@NUTSMUSIC 的活動圓滿進行。 」