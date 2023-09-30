央視中秋晚會 楊冪穿旗袍開唱 前夫劉愷威沒份演出

楊冪在央視中秋晚會獻唱，開口竟是娃娃音。（視頻截圖）

央視中秋晚會被視為重大盛會之一，節目星光熠熠，今年楊冪 穿一身古典中國風旗袍出場，充滿古典味，但她唱出「若把你」時，想不到是娃娃音，網友熱議，「電視劇流量女王天生是娃娃音，上天十分公平」。

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據香港 01報導，楊冪跟劉愷威離婚後，一直為女兒小糯米的撫養權，多次傳出彼此並不愉快，而在官司仍未開始前，先在央視中秋晚會鬥一番。劉愷威去年代表香港上央視表演，今年為免二人同場尷尬，劉愷威即時自動被消失，改為由王祖藍代表香港。

至於楊冪的表演，娃娃音果然「驚人」。去年跨年夜，湖南衛視也找楊冪表演，楊冪破例唱RAP，被指技巧幼嫩及加上娃娃音，連她自己也曾自嘲為「入門級歌手」，但她靠性感轉移視線，不只深U晃美胸，唱一半還脫外套，全場嗨翻。

中秋晚會上，當中有6位台灣藝人，為胡德夫、吳克群、許茹芸、歐陽娜娜、蔡琴、蕭敬騰 。而據演出名單顯示，「民歌之父」胡德夫和吉克雋逸合作演出，吳克群則和袁婭維、王祖藍、麥嘉欣合唱「我們同唱一首歌」，許茹芸演唱「給給」，而蔡琴演唱「其實你不懂我的心」時則由歐陽娜娜擔任演奏，蕭敬騰則是台灣藝人中最後登場的，和新生代歌手單依純表演「驛動的心」。