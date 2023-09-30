誰這麼惡毒？馮小剛人好好的 竟被傳病危放棄治療

馮小剛(右)被傳命危放棄治療，妻子徐帆(左)崩潰。(圖：華誼提供)

名導馮小剛驚傳病危？演員妻子徐帆以淚洗面？最近馮小剛被傳健康出問題，甚至病情惡化，再多錢也救不了，到了已經放棄治療的程度！面對被傳病危，馮小剛露面受訪親自回應了。

據「鳳凰周刊」報導，導演馮小剛日前受訪時談到健康問題，表示因為被傳病危，已收到十多位好友的關心，稱若有需要醫療方面的協助可以幫忙聯繫，或是直接向他確認謠言真假，馮小剛親露面接受訪問，說道：「說我病危了，現在你看著我在採訪，我還在做後期」，認為「有些謠言不攻自破」。

馮小剛過去拍攝「唐山大地震 」、「非誠勿擾2」獲得不少影迷支持，也曾以「我不是潘金蓮」獲得金馬獎最佳導演。

去年底，馮小剛被拍到和老婆出現在洛杉磯 豪宅門前，他穿搭休閒、老婆一邊跟客人擁抱，似乎在做道別，引來移民 美國揣測。事後他於朋友圈闢謠，解釋只是送女兒出國就學，順便陪著適應環境：「離不開哥們兒吃不了西餐，在國內又有事業，電影拍的都是國家情懷，國家也有恩於我，我移哪門子民呢？」