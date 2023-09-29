我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

布魯克林到甘迺迪機場要200元 Uber、 Lyft淹水漲價惹怨

紐約交通大亂 華人地鐵搭了6小時才到公司 有人冒雨騎CitiBike

Angelababy去看瘋馬秀 微博網民狂罵「為色情行為站台」

娛樂新聞組╱即時報導
Lisa（二排左五）和瘋馬秀舞者合照留念。（取材自微博）
Lisa（二排左五）和瘋馬秀舞者合照留念。（取材自微博）

南韓女團BLACKPINK泰籍成員Lisa參加法國瘋馬秀演出，外界都在猜測她的服裝尺度，29日凌晨答案揭曉，她最終以性感內衣褲為底線，在台上展現曼妙身材和火辣舞蹈。首場隊友Jisoo、Rosé現身力挺，第二天驚見中國女星張嘉倪、Angelababy也到場觀賞，引來微博網友抨擊。

因為Lisa的演出，瘋馬秀一時之間成為BLACKPINK粉絲熱議話題，有Lisa的場次門票也被秒殺。她最終沒有比照其他舞者上空，還是做足防護措施才登台。粉絲分享她現身大概15分鐘，有獨舞也有群舞，演出內容精彩好看。

而BLACKPINK團員Jisoo、Rosé都是演出的座上賓，力挺，Lisa的緋聞男友LVMH集團之子弗雷德里克阿爾諾（Frédéric Arnault）更帶著家人到場欣賞，加上買票的大多都是粉絲，讓全場彷彿變成BLACKPINK 演唱會般熱烈。

Angelababy去看瘋馬秀。（取材自微博）
Angelababy去看瘋馬秀。（取材自微博）

第二天演出前目擊中國女星張嘉倪、Angelababy入場觀賞，張嘉倪一開始大方在門口拍照留念，完全沒有變裝，而Angelababy則戴著墨鏡。不過兩人散場被認出後，驚慌地小跑步逃離。

張嘉倪去看瘋馬秀。（取材自微博）
張嘉倪去看瘋馬秀。（取材自微博）

張嘉倪、Angelababy觀賞瘋馬秀的消息傳開後，立刻在微博衝上熱搜，引發部分酸民抨擊此舉形同是「為色情行為站台」，但也有人認為不需放大解讀，「為什麽管這麽多啊？瘋馬秀本來就是一個很正規的場所啊」。

而徐嬌也曬出網友文字描述的Lisa瘋馬秀表演過程，並配文稱：「我只看到被性化的職業女性」。

BLACKPINK Angelababy 微博

上一則

楊冪秋節「娃娃音」開唱 網友聽了：上天十分公平

延伸閱讀

Lisa瘋馬秀演出「脫到剩內衣褲」 團員、男友都到場

Lisa瘋馬秀演出「脫到剩內衣褲」 團員、男友都到場
張小斐首演電視劇 合作黃曉明演技大碰撞

張小斐首演電視劇 合作黃曉明演技大碰撞
徐嬌回歸星爺旗下 貼文首曝「周導對屎情有獨鍾」

徐嬌回歸星爺旗下 貼文首曝「周導對屎情有獨鍾」
「我回來啦！」徐嬌重回周星馳旗下 開心收屎禮

「我回來啦！」徐嬌重回周星馳旗下 開心收屎禮

熱門新聞

章子怡和汪峰結婚8年，恩愛如昔。(取材自微博)

汪峰問「你跟幾個男人回家？」章子怡的回答讓人服了

2023-09-23 08:32
章小蕙(左)和張柏芝(中)同框，60歲的她很凍齡。(取材自微博)

曾榨乾鍾鎮濤家產 「香港敗家女」60歲章小蕙近況曝光

2023-09-22 02:15
蔡依林剛忙完「Ugly Beauty」中國巡演。（記者吳致碩／攝影）

無預警取消3場演出…蔡依林道歉 突揭重大喜訊

2023-09-27 19:12
金智秀直接搭專車到秀場入口。(取材自微博)

巴黎看秀差別待遇？ 迪麗熱巴頂烈日排隊 金智秀專車入場

2023-09-26 22:32
王源PO出用雞蛋擺成的「24」數字照片，為王俊凱慶生。(取材自微博)

王俊凱迎來24歲生日 王源、易烊千璽這麼祝福他…

2023-09-21 07:00
毛不易的病情傳出加重。(取材自微博)

毛不易傷情惡化？多項活動喊停 知情人士曝：筷子都用不了

2023-09-28 08:00

超人氣

更多 >
紐約交通癱瘓 機場也淹了…暴雨要下到今晚

紐約交通癱瘓 機場也淹了…暴雨要下到今晚
完美炒蛋要加水？或牛奶？

完美炒蛋要加水？或牛奶？
暴雨釀洪災 紐約布碌崙成汪洋…這些地鐵停了

暴雨釀洪災 紐約布碌崙成汪洋…這些地鐵停了
59萬人喊讚 第二代AirPod亞馬遜降價至99元

59萬人喊讚 第二代AirPod亞馬遜降價至99元
民主黨籍加州聯邦參議員范士丹去世 享壽90歲

民主黨籍加州聯邦參議員范士丹去世 享壽90歲