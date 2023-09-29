Angelababy去看瘋馬秀 微博網民狂罵「為色情行為站台」

Lisa（二排左五）和瘋馬秀舞者合照留念。（取材自微博）

南韓女團BLACKPINK 泰籍成員Lisa參加法國瘋馬秀演出，外界都在猜測她的服裝尺度，29日凌晨答案揭曉，她最終以性感內衣褲為底線，在台上展現曼妙身材和火辣舞蹈。首場隊友Jisoo、Rosé現身力挺，第二天驚見中國女星張嘉倪、Angelababy 也到場觀賞，引來微博 網友抨擊。

因為Lisa的演出，瘋馬秀一時之間成為BLACKPINK粉絲熱議話題，有Lisa的場次門票也被秒殺。她最終沒有比照其他舞者上空，還是做足防護措施才登台。粉絲分享她現身大概15分鐘，有獨舞也有群舞，演出內容精彩好看。

而BLACKPINK團員Jisoo、Rosé都是演出的座上賓，力挺，Lisa的緋聞男友LVMH集團之子弗雷德里克阿爾諾（Frédéric Arnault）更帶著家人到場欣賞，加上買票的大多都是粉絲，讓全場彷彿變成BLACKPINK 演唱會般熱烈。

Angelababy去看瘋馬秀。（取材自微博）

第二天演出前目擊中國女星張嘉倪、Angelababy入場觀賞，張嘉倪一開始大方在門口拍照留念，完全沒有變裝，而Angelababy則戴著墨鏡。不過兩人散場被認出後，驚慌地小跑步逃離。

張嘉倪去看瘋馬秀。（取材自微博）

張嘉倪、Angelababy觀賞瘋馬秀的消息傳開後，立刻在微博衝上熱搜，引發部分酸民抨擊此舉形同是「為色情行為站台」，但也有人認為不需放大解讀，「為什麽管這麽多啊？瘋馬秀本來就是一個很正規的場所啊」。

而徐嬌也曬出網友文字描述的Lisa瘋馬秀表演過程，並配文稱：「我只看到被性化的職業女性」。