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張柏芝節目中透露 最恨的男人不是陳冠希而是「他」

娛樂新聞組╱即時報導
謝霆鋒、張柏芝雖然離婚了，卻仍是眾人注目的焦點。(本報資料照片)
謝霆鋒、張柏芝雖然離婚了，卻仍是眾人注目的焦點。(本報資料照片)

這段時間以來，有關張柏芝三胎生父的話題吵得沸沸揚揚的，甚至傳言她和小兒子「生父」孫東海結婚，逼得男方出來否認。近期一次訪談，張柏芝透露這輩子最恨的男人，並不是陳冠希，而是前夫謝霆鋒

張柏芝（左）與陳冠希捲入床照風波。(本報資料照片)
張柏芝（左）與陳冠希捲入床照風波。(本報資料照片)

綜合媒體報導，張柏芝在遇到謝霆鋒之前，張柏芝跟陳曉東、陳冠希有過一段感情。她和謝霆鋒在2002年拍攝電影「老夫子」時相識，隨後兩人的戀情逐漸浮出水面，但謝霆鋒和王菲分分合合。儘管面臨眾多質疑和壓力，張柏芝和他依然義無反顧地走到了一起。

報導指出，2008年陳冠希「艷照門」引發香港娛樂圈風暴，張柏芝也被牽扯其中，但謝霆鋒站在她身邊，維護她的聲譽。但有次張柏芝在飛機上偶遇陳冠希，並主動上去跟陳冠希合照，沒想到幾個月之後，謝霆鋒和張柏芝正式離婚。

王菲(右)、謝霆鋒日前在機場手牽手。(取材自微博)
王菲(右)、謝霆鋒日前在機場手牽手。(取材自微博)

在謝霆鋒和張柏芝離婚沒多久，王菲和李亞鵬的婚姻也告吹，恢復單身的謝霆鋒和舊愛王菲又走到一起，外界議論「謝霆鋒最愛的人，自始至終都是天后王菲吧？」

在一次節目中張柏芝透露，在婚姻中流產了四次，都沒有得到謝霆鋒的關心和陪伴。她希望能夠給謝霆鋒一個完整的家庭，也希望能夠得到他更多的愛和尊重，但是謝霆鋒只是冷漠地對待她，而且在她最需要時離開，心裡的恨便油然而生。

謝霆鋒 張柏芝 王菲

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