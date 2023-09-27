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兒墜樓 男星假寫遺書一夜火了 出版商找上門時 兒子竟突然醒來

娛樂新聞組／綜合報導
于和偉、郭麒麟首次搭檔演父子。(取材自微博)
于和偉、郭麒麟首次搭檔演父子。(取材自微博)

喜劇電影「二手傑作」日前發布「成功學」版定檔預告及海報，正式宣布定檔。于和偉、郭麒麟首演父子，碰撞出另類喜劇火花。

新快報報導，「二手傑作」講述「兒子『死』了，爸爸『紅』了」的故事，一個由代筆遺書引發的奇葩鬧劇：于和偉扮演的馬寅波是高中語文老師，但郭麒麟飾演的兒子馬墨平日不學無術，竟墜樓「自殺」，馬寅波為了面子，替兒子寫了一封文采卓然的遺書，沒想到居然讓兒子一夜暴紅，甚至有出版商找上門來。

面對名利的巨大誘惑，馬寅波開始假借兒子名義，實現自己逐夢文學圈的抱負，出書、炒作、衝榜，花式營銷不擇手段，「借子成名」的爆紅，讓他嘗盡甜頭；但兒子的突然醒來，卻讓整件事情的發展變得越發離譜。荒誕劇情不乏精妙笑梗，黑色幽默蘊涵辛辣諷刺。

據悉，這是寧浩繼為「我不是藥神」「刺殺小說家」等諸多高票房電影擔任監製後，再度為新人導演王子昭及其「二手傑作」保駕護航。

自稱「有戲癮，人物一重複就沒意思了」的于和偉，此次大膽挑戰全新角色，演繹先成功、後發瘋的「槍手老爸」。片中他不僅頻出金句，更是化身升級版行走的表情包。郭麒麟則說，「二手傑作」是一部黑色幽默的喜劇，這是自己第一次與于和偉合作。

于和偉、郭麒麟首次搭檔演父子。(取材自微博)
于和偉、郭麒麟首次搭檔演父子。(取材自微博)

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