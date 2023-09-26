baby離婚後戀神祕男？直播親揭感情狀態
中國女星Angelababy（楊穎）去年宣布與黃曉明離婚後，兩人感情動向備受關注；Angelabab日前遭博主爆料，有神祕男陪她拍戲、待在她的車內，還知道Angelababy的家中密碼。Angelababy近日參加直播活動時，對新戀情傳聞高調回應，直接表示：「戀情？沒有」。
博主「酷哥追星日記」日前爆料，稱自己跟拍Angelababy多日後，發現有名神祕男子頻頻出現在她的生活周遭，不僅陪她去拍戲、待在她的車內，還知道Angelababy的家中密碼，進而引發兩人交往的傳聞，雖然當時女方的助理已發文表示：「我姐單身。」澄清交往傳聞，但相關風波並未因此平息。
Angelababy在參加某直播活動的時候，也突然對網路上近期流傳的新戀情傳聞做出回應；當時她和主持人現身大漠之中，被問到：「最重要的是大家都想知道最近的工作」，而Angelababy竟然自己創建了個話題，直接表示：「戀情？沒有」，火速澄清相關傳聞。
相關畫面PO出後，粉絲們見此也紛紛表示：「單身不燙嘴」、「美女就是要獨自美麗」，為她狠刷一排讚；Angelababy工作室則曬出一組Angelababy的活動照，她現身沙漠，與駱駝貼臉甜笑。
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