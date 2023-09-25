葉璇直播嘲女引戰：沒錢沒愛、是你自己有問題

葉璇近期涉嘲諷女性，引起爭議。(取材自微博)

現年43歲的港星葉璇，近年將工作重心轉往中國，除演出話劇、參加綜藝節目之外，更不時直播帶貨，不過，如今的她不僅完全「放飛自我」，還在直播時嘲諷女性，引發議論。

香港 01報導，葉璇曾穿保暖內衣示人，令腰間贅肉盡現，又面對鏡頭做出撩牙、剪腳甲等動作，完全不顧形象，舉手投足流露「大媽味」，與過往光鮮亮麗的形象大相徑庭。近日，葉璇更在直播時公然嘲諷女性，掀起網友討論。

有網友曬出直播截圖，並配上字幕，指葉璇近日在直播時說，「妳要瘦下來才能找到對象，女生太胖對象是不太會來找妳的，問題是妳有錢嗎？是因為妳自己沒錢沒愛，自己也沒錢妳也不知道怎麼愛別人，就是妳自己有問題知道吧，妳自己要先漂亮，妳變漂亮才會有人給妳愛給妳錢。」

之後，她又公然酸網友，「身高1米6體重135斤，那是蠻重的。」