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張涵予攜藍盈瑩 珠寶業職場打怪

娛樂新聞組／綜合報導
張涵予（見圖）、藍盈瑩在「流光之下」中有精采對手戲。(取材自微博)
張涵予（見圖）、藍盈瑩在「流光之下」中有精采對手戲。(取材自微博)

都市職場劇「流光之下」近日開播，該劇圍繞著「懸疑+商戰」的雙線劇情，影集還原了珠寶業的真實樣態，而張涵予、藍盈瑩將在其中演繹一場逆風翻盤的好戲。

新快報報導，「流光之下」聚焦珠寶行業，由張涵予、藍盈瑩、李子雄、徐小颯、趙炳銳等主演。其中，張涵予飾演東辰舊部林奕，藍盈瑩出演「落難公主」顧星妍。一邊是顧星妍的祕密蟄伏，一邊是林奕與李卓然（李子雄飾）商業戰場的互相角力，看似完美無瑕的珠寶之下，暗藏著不為人知的真相。

劇中，顧星妍在畢業之際，得知母親遭人陷害身亡，於是向東辰集團投遞了履歷。但還沒正式入職，顧星妍就與總經理林奕出現了交集。命運的齒輪開始轉動，「得罪」了總經理的顧星妍以負分起步，開啟職場「升級打怪」之旅。

據報導，「流光之下」採用雙線劇情敘事，糅合多重情感元素，並巧妙穿插「閃回」，為「落難公主」顧星妍的歸來構築了一條完整的鏈路。劇中的「明線」是東辰集團的內部鬥爭，以林奕為代表的東辰舊部，與以李卓然為代表的董事會成員，就東辰命運前途展開一場激烈商業角力。在這個過程中，孟瀟瀟、林哲等人各為其主，各方勢力的加入讓東辰集團搖搖欲墜。

另一條「暗線」，則是顧星妍母親唐婉蓉的陳舊舊案。唐婉蓉當年憑藉一己之力創立了東辰，卻在事業蒸蒸日上之際被捕入獄，最後在即將刑滿釋放之時病死獄中。為了查清楚母親沉冤入獄真相，顧星妍學成歸國後面試進入東辰集團，從助理設計師做起，試圖接近塵封的真相。在這個過程中，「職場小白」顧星妍不僅要面對職場的各種危機，還要在各方勢力之間謹慎分辨，稍有不慎便會滿盤皆輸。

藍盈瑩（見圖）、張涵予在「流光之下」中有精采對手戲。(取材自微博)
藍盈瑩（見圖）、張涵予在「流光之下」中有精采對手戲。(取材自微博)

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