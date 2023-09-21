才剛與黑粉和解 趙露思又開懟：你不累啊

趙露思出道以來，黑粉不少。(取材自微博)

北京 星權律師事務所發布一則趙露思訴吳姓網友名譽侵權案一審調解結案消息；搜狐娛樂報導，該網友在獲知案件開庭資訊後，主動聯繫代理律師向趙露思表達歉意，並公開道歉。不過在趙露思最新的直播中，一直有網友刷綠茶表情，她忍不住又直接開懟黑粉：「都一年了你不累啊？」引發網友熱議。

據報導，基於吳姓網友主動道歉的誠意等因素，趙露思同意以調解方式結案。侵權網友就發布針對趙露思的侮辱、誹謗言論，侵犯趙露思名譽權一事，在「人民法院報」刊登致歉聲明，並手寫道歉信向趙露思賠禮，賠償經濟損失及精神損害撫慰金。

另據鳳凰娛樂報導，在趙露思最新的直播中，一直有網友刷綠茶表情，據趙露思描述，全都是剛申請的新號，她直接開麥表示：「謝謝你請我喝茶，要是真剛就別拿小號，咱直接報身分證號上來。」在工作人員的勸阻下，趙露思依舊沒停，最後才勸阻粉絲不要和黑粉抬槓。

不過，直播結束後沒多久，就有人在她最新一條短視頻評論區發布各種綠茶表情，頗有幾分挑釁的意味。

趙露思懟網友的舉動也引發爭議，認為可能給粉絲造成不良的影響，心智不成熟的粉絲也很容易跟風在網上開始互撕。不少網友發帖表達意見，勸趙露思不要圖一時嘴快，可惜網友的建議趙露思未接受，還下場刪帖。