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天然呆奶茶被強執130萬 關曉彤同樣一招撇清？

娛樂新聞組／即時報導
關曉彤父親投資的奶茶店爭議不斷，關曉彤一概撇清 。（取材自微博）
關曉彤父親投資的奶茶店爭議不斷，關曉彤一概撇清 。（取材自微博）

關曉彤奶茶店又出事？中新經緯報導，中國執行資訊公開網顯示，成都天然呆餐飲管理有限公司、上海至丙品牌管理中心(有限合夥)新增一則被執行人信息，執行標的130萬元；據了解，天然呆奶茶是天然呆餐飲公司攜手關曉彤共同創立，引發網友熱議。關曉彤工作室對此回應稱，相關案件執行資訊與關曉彤女士無關聯，敬請大家審慎傳播相關資訊。

此前，成都天然呆餐飲管理有限公司曾多次因「特許經營合約糾紛」被起訴。成都天然呆餐飲管理有限公司亦多次發布聲明稱，「關曉彤女士並非合約主體，亦未參與公司經營管理工作。」

據了解，3年前關曉彤作為「天然呆」的店長為其代言宣傳，還頻繁現身線下為其站台。而關曉彤的父親更是用女兒名字命名的公司直接持股35%。

當時的關曉彤作為國民閨女，還與頂流鹿晗交往，事業可謂是蒸蒸日上，因此有了她的代言，不少人便選擇加盟天然呆，期待大賺一筆。

然而一年過後，天然呆就出現暴雷，此後，天然呆奶茶店也頻繁遭到投訴起訴，今年的7月再次被列為失信人，如今再度被執行130萬。而儘管不少加盟商在起訴天然呆時一併起訴關曉彤，但她本人始終未做出回應，工作室每次出面回應也只是撇清關係，稱關曉彤與天然呆沒有直接關係。

不少網友都看不慣關曉彤著急撇清關係的做法，還有大V網友直言：「怪不得呢，什麼中指戴戒指，疑似訂婚，就是為了擋這個事兒的呀。」

言下之意則是，前幾日關曉彤生日，特意曬出中指佩戴戒指的照片，引發與鹿晗的訂婚傳聞，疑似藉此「擋刀」。

鹿晗

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