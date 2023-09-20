想起恩人就淚崩 張哲瀚重披古裝：想唱歌給她聽

張哲瀚重新穿上「山河令」的戲服，表達對製作人馬韜的懷念。(圖：冉以音樂提供)

中國男星張哲瀚因演出古裝劇「山河令」人氣更上層樓，近日在大馬舉行「洪荒劇場 」演唱會，重新穿上劇中戲服獻唱「山河令」的主題曲，表達對挖掘自己的伯樂、「山河令」製作人馬韜的謝意以及懷念。

馬韜今年6月因為肝癌過世，讓張哲瀚十分不捨，當晚重新穿上戲服，他感性的說：「人生如戲、戲如人生，每個人都是自己人生的主角，我很感謝這齣戲有你們的參與。」想起馬韜的他一度落淚，難過表示：「我一直希望這位朋友能來到現場，彩排的時候不由自主會想到她，也希望她在天上能聽到我唱歌給她聽。很多人問過我『後悔嗎』，其實我從來沒有後悔過，我心裡只有對她的感恩和感謝，她永遠都會活在我的心中。」