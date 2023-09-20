想起恩人就淚崩 張哲瀚重披古裝：想唱歌給她聽
中國男星張哲瀚因演出古裝劇「山河令」人氣更上層樓，近日在大馬舉行「洪荒劇場」演唱會，重新穿上劇中戲服獻唱「山河令」的主題曲，表達對挖掘自己的伯樂、「山河令」製作人馬韜的謝意以及懷念。
馬韜今年6月因為肝癌過世，讓張哲瀚十分不捨，當晚重新穿上戲服，他感性的說：「人生如戲、戲如人生，每個人都是自己人生的主角，我很感謝這齣戲有你們的參與。」想起馬韜的他一度落淚，難過表示：「我一直希望這位朋友能來到現場，彩排的時候不由自主會想到她，也希望她在天上能聽到我唱歌給她聽。很多人問過我『後悔嗎』，其實我從來沒有後悔過，我心裡只有對她的感恩和感謝，她永遠都會活在我的心中。」
此外，他也帶來新歌如「Pressure」、「未完成的旅行」等等，必定會唱的則是「給電影人的情書」一曲，他認為歌詞字字句句寫進了自己的內心，「我也是一個電影人，想跟大家做一個特別的約定，我知道很多人都想看我繼續演戲、看我出現在螢幕裡，我跟你們想的一樣，而且我也會繼續朝這個方向努力，以後的每1場演唱會我都會唱這首歌，直到有一天我出現在螢幕裡，這首歌就不唱了。」
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