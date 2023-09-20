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徐嬌回歸星爺旗下 貼文首曝「周導對屎情有獨鍾」

娛樂新聞組／綜合報導
徐嬌重回周星馳旗下。（取材自微博）
徐嬌重回周星馳旗下。（取材自微博）

26歲香港女星徐嬌11歲時被周星馳選中，女扮男裝與周星馳在電影「長江七號」演父子，成功拿下香港電影金像獎最佳新人獎，並與周星馳的經紀公司星輝簽下8年合約，合約結束後未再續簽；19日資深經紀人陳震宇發文官宣徐嬌回歸周星馳公司，徐嬌也說：「我回來啦！」並曬出與周星馳同框合照。

陳震宇曬出兩張徐嬌的照片，並寫下「星海漫航，輝耀前程。歡迎回歸星輝大家庭」，徐嬌轉發貼文回應：「彈指一揮間，我回來啦！」宣告重新與周星馳的公司簽約。徐嬌也在留言透露「見面禮是手作三件套，但不出所料周導對屎情有獨鍾」。

綜合媒體報導，圖片中是「長江7號」的兩個玩偶和一個大便玩偶；周星馳為此特地在Instagram發文：「小弟生平歷盡風雨從未退縮，今天卻被嚇得縮了一縮，長江7號的頑皮男童周小狄居然變成一個靚女，浩瀚的宇宙不容忽視」、「適逢長江7號15周年，大家請留言分享被嚇得縮了一縮的大小事，會從中選出五位送神秘大獎」。

據了解，早前徐嬌時隔8年再到香港出席活動，據了解，周星馳還特別安排飯局，聊到有意拍攝「長江7號」續集，希望找徐嬌演出，但是演媽媽。

徐嬌與周星馳「再續前緣」讓許多粉絲驚喜，她在周星馳旗下拍了、「星空」、「聽見下雨的聲音」等作品。

徐嬌重回周星馳旗下，她曬出兩人同框照及見面禮。（取材自微博）
徐嬌重回周星馳旗下，她曬出兩人同框照及見面禮。（取材自微博）

周星馳 香港

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