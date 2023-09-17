張晨光合體明道 「兩代霸總」直播6小時賣破300萬

明道(左)與張晨光合體直播賣貨。(圖：東森購物提供)

66歲資深演員張晨光近年將演藝重心轉到對岸，去年他在中國直播平台帶貨，遭酸民攻擊，忍不住淚崩，引發議論。近日，張晨光再度出發，與明道一起直播，從晚上7點開始，一直持續到隔日凌晨1點，全場6小時觀看人數突破453萬，創下超過2300萬人民幣(約316萬美元)業績。

張晨光之前直播帶貨遭酸忍不住落淚，但他顯然已經適應這樣的變化，和明道雙代霸總合體，張晨光不僅和觀眾分享男明星活動結束該怎麼保養的小祕密，聽到明道要跟他來PK誰才是真正的霸總，張晨光不愧影帝，一秒就入戲，拿出霸總氣勢說：「接受他的挑戰！」秒殺全屏粉絲一片陶醉。

張晨光並分享中秋節第一次上門追女友，明道則分享自己第一次見丈母娘，示範自己是如何親手為岳母戴上見面禮珍珠項鍊，連張晨光假扮岳母都被明道的「霸總戴項鍊」招式徹底融化，笑著說「項鍊好看，你也帥。」