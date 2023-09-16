「濟公」讓他們不歡而散？杜琪峯自爆被星爺激到停工一年

杜琪峯（左）與周星馳合作「濟公」成績不理想，張曼玉是片中女主角。（取材自微博）

香港 導演杜琪峯與周星馳 過去曾兩度合作，「威龍闖天關」（又譯「審死官」）叫好又叫座，大收5000萬港元成為1992年度票房冠軍，第二部「濟公」卻傳出二人不歡而散，更令杜琪峯一度心灰意冷停工一年。

「威龍闖天關」的空前成功，造就翌年「濟公」的出現，可是杜琪峯與周星馳這對黃金組合卻經不起第二次考驗，拍攝期間傳出不和，繼而影響電影質素，最終「濟公」收不到2200萬，跌出當年票房十大，也創了星爺電影歷史最低；在那個周星馳電影被奉為神話的年代，這樣的成績顯然是不合格的。

綜合媒體報導，據杜琪峯的說法，星爺在拍攝中途多次要求改劇本，兩人關係勢成水火，「拍之前也不參與，但拍的時候一直在改東西，所以中間困難很多，和他合作不太愉快」，杜琪峯曾受訪如此形容跟星爺合作的感受。

據了解，杜琪峯希望周星馳悲情演繹「濟公」人生，以此來打動觀眾；但周星馳認為按照喜劇的路子讓觀眾都笑中帶淚更好，二人誰也不服誰。