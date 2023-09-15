我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

男子自家車庫發現蛇 捕蛇公司抓出20條響尾蛇

路透：李尚福因軍備採購被查…還有8高官也捲入

「火雲邪神」重現蛤蟆功 用肚震斷筷子…竟遭網民嘲幼稚

娛樂新聞組／即時報導
梁小龍上傳用肚子使出氣功震斷筷子的片段，猶如「蛤蟆功」重現。(取材自抖音)
梁小龍上傳用肚子使出氣功震斷筷子的片段，猶如「蛤蟆功」重現。(取材自抖音)

周星馳電影「功夫」中飾演「火雲邪神」暴紅的香港資深武打演員梁小龍，近日上傳了一段用肚子使出氣功震斷筷子的片段，猶如「蛤蟆功」重現。但有網友表示，他這段消費「功夫」的影片相當幼稚。

香港01報導，75歲的梁小龍曾與李小龍、成龍、狄龍一起被稱為香港演藝圈「四小龍」，當年梁小龍憑劇集「大俠霍元甲」中陳真一角享負盛名，但之後息影十多年，直到獲周星馳力邀出山參演「功夫」，以「火雲邪神」一角走紅，從此再度活躍於幕前。

梁小龍跟很多藝人一樣，亦有開設抖音帳戶，並經常分享示範功夫動作的影片，近日他就上載了一段用肚子使出氣功震斷筷子的片段，有網友說，猶如「蛤蟆功」重現。

從影片中所見，梁小龍拿起一根筷子放在肚子與餐枱邊之間，拍片者還未反應過來，筷子已被梁小龍震斷飛走。據悉，梁小龍雖然年屆75歲，仍身手敏捷，抖音粉絲高達245萬。

不過，也有一些網友認為梁小龍的身手已大不如前，靠「吃老本」來賺錢，還笑他表演震斷筷子屬三腳貓功夫，消費「功夫」的影片相當幼稚。

據了解，梁小龍與周星馳曾發生矛盾，關係鬧僵，雖然小龍近幾年陸續參演了不少功夫電影，但都未能激起火花，去年他與元華、元秋等主演的網路電影「火雲邪神」系列上映，卻被網友狠批消費星爺。

香港 周星馳 抖音

上一則

BLACKPINK首爾演唱會恐成最後合體？韓媒傳Lisa拒續約

下一則

像極「土味小妹」？楊紫造型團隊遭圍攻 工作室說話了…

延伸閱讀

周星馳傳有意拍「長江7號」續集 當年小男孩將變身演「媽媽」？

周星馳傳有意拍「長江7號」續集 當年小男孩將變身演「媽媽」？
感謝影迷投稿「月光寶盒」App 周星馳：看三天三夜沒眨眼

感謝影迷投稿「月光寶盒」App 周星馳：看三天三夜沒眨眼
打破多年心結？星爺罕見發文祝賀梁朝偉獲獎 只說了這個字

打破多年心結？星爺罕見發文祝賀梁朝偉獲獎 只說了這個字
未成名已相識 被傳心結多年 周星馳祝賀梁朝偉獲金獅獎

未成名已相識 被傳心結多年 周星馳祝賀梁朝偉獲金獅獎

超人氣

更多 >
世說新聞╱好市多超值月餅測評 錯過美心還有它！

世說新聞╱好市多超值月餅測評 錯過美心還有它！
紐約開按摩店組織賣淫 華裔夫婦被捕

紐約開按摩店組織賣淫 華裔夫婦被捕
侯友宜抵紐約 上百群眾列隊歡迎

侯友宜抵紐約 上百群眾列隊歡迎
張曉寧涉殺律師拒認罪 質疑有人搞手腳「我想回自己國家」

張曉寧涉殺律師拒認罪 質疑有人搞手腳「我想回自己國家」
安謀成功上市 道指漲331點

安謀成功上市 道指漲331點