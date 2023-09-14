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郭碧婷「短髮濃妝」造型翻車 被酸和向佐「夫妻臉」

娛樂新聞組／綜合報導
久未公開現身的郭碧婷(左)，日前和向佐出席多倫多國際電影節。(取材自微博)
久未公開現身的郭碧婷(左)，日前和向佐出席多倫多國際電影節。(取材自微博)

許久未在螢光幕前公開露面的郭碧婷，日前和向佐現身多倫多國際電影節，兩人在紅毯上大曬恩愛，畫著微煙燻妝、頂著短髮造型的郭碧婷，卻遭到網友吐槽，「仙氣不見了」、「得罪造型師了嗎？」還有人酸她和向佐愈來愈像。相關話題一度衝上微博熱搜。

當天，郭碧婷身穿一套全黑禮服，顛覆既有形象，向佐也是一身黑，兩人造型像是情侶款。

郭碧婷的新造型，惹來網友吐槽，有人她嫁給向佐被「採陰補陽」，愈來愈憔悴，也有網友直言，「明明那麼漂亮的大美女，什麼造型師」。還有網友調侃，兩人越來越有夫妻臉了。

看到網友吐槽，向佐很快發出一組精修圖片，並稱，「大家比我們還著急，生圖都搶著發，精修來了」。只見精修圖中，郭碧婷五官精緻不少，但網友還是不埋單，甚至貼出她昔日長髮美照做對比。

眾所周知，郭碧婷五官深邃，氣質清新脫俗，她2019年閃嫁香港娛樂大亨向華強的兒子向佐，婚後育有一對子女，幾乎淡出螢光幕。

近年，向佐多次被傳出軌流言，郭碧婷不為所動，依舊默默做好本分，深受婆婆向太喜愛，公公向華強更宣布「以後珠寶都給碧婷」。

身為富二代的向佐，近期常常曝光工作的畫面，遭網友質疑何不躺平花錢還要花時間工作？向佐罕見發文回應，表示早年家人不看好他進演藝圈發展，但他喜歡表演，因而不惜丟掉面子、光環跑了四年龍套，後來才發現自己不是不是當偶像、演員的料，於是開始學武，苦熬七年練武獲得家人支持而拍片。向佐也表示，「比起許多人，自己至少有可以努力的運氣，我不想辜負自己出生在好的家庭，出生在和平年代。」

有網友放上郭碧婷舊照「緬懷」。(取材自微博)
有網友放上郭碧婷舊照「緬懷」。(取材自微博)

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