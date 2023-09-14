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劉德華拒合作張柏芝原因曝光？ 親揭被她「這行為」氣炸

娛樂新聞組／即時報導
劉德華(左)、張柏芝曾合作過「大隻佬」。(取材自微博)
劉德華(左)、張柏芝曾合作過「大隻佬」。(取材自微博)

香港天王劉德華的好人緣和敬業態度，獲不少圈內人肯定，和他合作過的演員都讚譽有佳。但是，好脾氣的劉德華其實也有拒絕往來戶，他曾在節目中說出重話，「給我再高的片酬，我都不會再和一位女演員合作了。」而「向太」陳嵐爆料，劉德華說的女星就是張柏芝

香港01報導，劉德華、張柏芝同為影帝、影后級大咖，兩人曾合作過「老鼠愛上貓」及「大隻佬」兩部片。但張柏芝被爆在「大隻佬」拍攝期間不時遲到，且態度傲慢。其中一場戲，張柏芝為了打電話訂購名牌包，讓在片場吊鋼絲的劉德華乾等。

據悉，張柏芝演出「大隻佬」是向華強力薦的，劉德華看在對方的面子上只好答應。向太也曾透露，吊鋼絲乾等事件後，劉德華曾打電話向她抱怨。

有網友找到華仔2010年上「康熙來了」時，就曾不具名講過，「我有一次吊鋼絲，吊大概6樓高，然後是反過來往下衝的鏡頭，下到接近地面時把女的抓回來，結果我一路拉，一路看到下面還在講電話。」

華仔指「該名女星」邊拍戲邊講電話並非有惡意，只是習慣了：「我認為她是一個非常好的演員」。之後小S問他有沒有跟對方說這樣做不敬業，華仔坦言有，不過20年來兩人再無合作。

其實，張柏芝在「3D封神榜」中飾演「哪吒」時，也曾爆出她在片場對工作人員發脾氣，搞得劇組烏煙瘴氣，最後向華強氣到換角、永不錄用張柏芝。

劉德華在圈內一向有著好人緣、好口碑。(取材自微博)
劉德華在圈內一向有著好人緣、好口碑。(取材自微博)

張柏芝 香港 小S

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