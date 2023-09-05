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被罵「面相剋死他」 高以翔生前女友反擊 親曝感情現況

記者梅衍儂／即時報導
高以翔(左)與女友Bella。（取材自Instagram)
高以翔(左)與女友Bella。（取材自Instagram)

已故藝人高以翔女友Bella Su蘇湘涵發行首張單曲「What We On」出道，5日記者會上她坦言這3、4年來飽受網路霸凌，酸民不但把她的照片合成色情照，還說她顴骨太高才會剋死高以翔，讓當時23歲的她低潮了一年半，至今也不敢交新對象，常常哭到睡著。

高以翔2019年上中國節目「追我吧」意外猝死，Bella經歷與摯愛的生離死別，還要面對酸民攻擊，她幾乎天天都受盡折磨；這次發片也有網友認為她在蹭高以翔熱度，昨天還衝上微博熱搜，對此她說：「這件事情在我23歲發生，我很迷茫，我沒有對不起任何人，我也沒有要蹭任何人，那不是我的想法，你可以聽可以相信，跟我都沒有關係。」

她沒有對酸民提告，因為她覺得告不完，也無法控制別人的嘴，只能做好自己。她透露事發後至今仍保持單身，「我也比較忙，要做品牌、創作，就先滋養我自己。」坦言高以翔事件後讓她非常害怕失去，對下一任對象也有所猶疑，「我會想好好珍惜，我狀態不好也會對不起人家，未來的對象也會面對我有這個過去，我不想提大家也會提，但這就是事實，我內心是很珍惜所有一切，我等待能理解的人出現，我不急。」

她說自己曾因網路霸凌到非常憂鬱，有求助心理醫生，但強調絕對不會傷害，「他如果看到我傷害自己，對我來說我沒有必要這樣，我要做的事情就是過得快樂。」

另一首新歌「Too Late」是她走過人生黑暗期，看清人情冷暖的心聲，她坦言看清了很多人，她也透露創作心境：「這首歌創作歷程是一片一片找回自己的心路歷程，文字對我來說很powerful，我很常用手機記錄，做這張專輯是心理療癒的過程，經歷了3、4年網路霸凌，我不想要有負面情緒，因為我長期以來有枷鎖，感覺做什麼都不對，我想賦予我自己自由。」被問有無和高以翔爸媽聯絡，她說：「時間很忙沒有連絡，但他們永遠是我的parents。」

Bella Su蘇湘涵發行首張單曲「What We On」出道。（記者梅衍儂／攝...
Bella Su蘇湘涵發行首張單曲「What We On」出道。（記者梅衍儂／攝影）

霸凌 猝死 微博

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