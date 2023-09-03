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觀影說劇／肖戰新劇演社畜 暗戀白百何10年

記者楊起鳳／綜合報導
肖戰（左）和白百何大談姐弟戀。（圖：愛奇藝國際站提供）
肖戰（左）和白百何大談姐弟戀。（圖：愛奇藝國際站提供）

中國男星肖戰在古裝劇「玉骨遙」後回歸穿回時裝，在「驕陽伴我」中扮職場菜鳥，與影后白百何攜手合作，劇中他暗戀「導演姐姐」白百何長達10年，兩人相遇後，他直球說出「希望妳的一生裡有我」，讓觀眾笑稱很難不為他的甜蜜告白動心。

「驕陽伴我」開播後，肖戰自然生動的職場人演技受到大批觀眾支持，被組長欺負、畫餅時的社畜反應、怒嗆靠關係進來的實習生等橋段都引起上班族共鳴，讚他特別有「煙火味」、「不愧是出道前當過乙方的人」。在預告裡，肖戰得知白百何恢單後，將展開熱烈追求，不管是霸氣告白「我只有一個目標，就是和妳一起跑到最後」後獻吻，還是趁著酒意說出「別以為我追不上妳，我從小到大跑得可快了」的可愛軟萌模樣，都讓白百何心動不已，歷經失敗婚姻的她也感性地說出「非常感謝你出現在我的生活裡面」。肖戰則緊抱白百何，撒嬌地說：「讓我充會兒電」，兩人共同在職場成長、雙向赴奔，兩人的CP感拉滿，隔著螢幕都能感受到粉紅泡泡。

肖戰（左）和白百何大談姐弟戀。（圖：愛奇藝國際站提供）
肖戰（左）和白百何大談姐弟戀。（圖：愛奇藝國際站提供）

不過，劇中兩人雖然彼此治癒且互有好感，但還是逃不過現實的阻礙，白百何親友看衰這段姐弟戀，勸她「都有過一段失敗的婚姻了，妳還想再來一次啊？」肖戰的媽媽更是開大絕，直接認白百何當姐妹，要他喊白百何「小姨」，讓兩人尷尬不已。

白百何

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