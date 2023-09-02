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「好聲音」風波 第一代導師哈林：沒人能逼我轉身

娛樂新聞組／綜合報導
哈林出席記者會，回應「好聲音」爭議。(記者吳致碩／攝影)
哈林出席記者會，回應「好聲音」爭議。(記者吳致碩／攝影)

中國大陸歌唱選秀節目「中國好聲音」日前爆出欺負歌手李玟事件後，種種黑料陸續被挖出，還傳出導師有「轉身價碼」；曾擔任過導師評審的「哈林」庾澄慶出席「騎吧！哈林小隊」開播記者會首度談到此事；他表示，心疼李玟的遭遇，強調自己從沒聽說過「轉椅子要錢」一事，「我想轉身就轉身，沒人能逼我！」

哈林過去四度擔任「中國好聲音」導師，對於已故天后李玟生前多個音檔流出後引發的一連串風波。他表示，對李玟感到難過，「她顯然受到了不大好的對待，心裡覺得很替她難過。」

哈林在直言記者會上不適合多提與「哈林小隊」無關的話題，但聽到媒體關心「中國好聲音」停播，哈林長嘆一口氣，臉上寫滿無奈，因為他是節目第一代導師，看到節目現在的風波，心情相當複雜。

至於外傳節目組操控導師、選手等內幕，哈林鄭重回應說：「第一，我沒聽說過轉椅子要錢。第二個，沒有人能逼我轉身，要轉就是我想轉，我只能講我自己的狀況。」

此外，「中國好聲音」節目組被控霸凌導師李玟，爆出「花錢買名次」、「導師轉椅費」、「今年導師退出錄製」等爭議，製作單位「燦星文化」日前透過律師發聲，表示近期有大量針對節目的不實謠言，皆為毫無根據、惡意捏造，讓節目形象手損，遭受巨大經濟損失，將進行蒐證提告，要求造謠者停止侵權並公開道歉。

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