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檀健次獠牙旋風 楊紫被吹敏感帶

記者楊起鳳／綜合報導
檀健次(右)與楊紫感情戲很受矚目。（圖：愛奇藝國際站提供）
檀健次(右)與楊紫感情戲很受矚目。（圖：愛奇藝國際站提供）

由楊紫、張晚意、鄧為、檀健次主演的古裝「長相思」感情戲受討論，官方釋出的花絮中曝光楊紫與檀健次脖子吸血親密戲，楊紫超怕癢，忍不了脖子一直被吹氣而頻笑場，只因檀健次戴著獠牙套講台詞會漏風，片場眾人皆笑翻。

檀健次受訪時透露，楊紫特別怕癢，好幾場咬脖子或貼耳邊説情話的親密戲都忍不了，他解釋說：「因為我那個兩根獠牙特別長，說話就會漏風，其實大家現在看到的都是她（楊紫）強忍下來的，可能拍10次有3、4場她都不行了，因為那個哈氣在她脖子上她會很癢。」

「長相思」第一季播出後主演群人氣爆棚，包含楊紫、鄧為、張晚意等人皆因此劇狂漲粉，其中討論度最高、人氣飆漲最多的非檀健次莫屬，檀健次以男團出道，是影歌雙棲的藝人，一路走來他的努力有目共睹，也因在「長相思」中分飾兩角，完美駕馭了相柳一頭白髮的造型，還把他一方面心狠手辣卻默默對心上人付出的不同面向，拿捏得非常恰到好處，原作書迷都被他的好演技征服，也因檀健次在綜藝節目上照顧後輩演員的暖舉，圈粉無數。

檀健次也曾分享與楊紫在拍「長相思」第一季片場氣氛總是非常輕鬆愉快，「跟她（楊紫）拍戲就是兩個字『歡樂』，你也不知道她哪來這麼多勁，有時候我累到都不能說話了，但她卻能時時刻刻都能帶動氣氛。」

檀健次(右)與楊紫感情戲很受矚目。（圖：愛奇藝國際站提供）
檀健次(右)與楊紫感情戲很受矚目。（圖：愛奇藝國際站提供）

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