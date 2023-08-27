導師一轉50萬人民幣？「好聲音」選手公開費用

柏霖發聲明。(取材自微博)

《中國好聲音 》風波一波波，浙江衛視25日宣布節目暫停，現又被爆歷屆《好聲音》冠軍，有位女選手花3千萬人民幣買冠軍，甚至瘋傳人民幣50萬可買導師轉身的傳言，本季選手紛紛跳出來澄清。

綜合媒體報導，過去《好聲音》學員李嘉捷曾發文透露，要讓導師「轉身」的價格高達50萬人民幣，前10名排名也可用買的，且如果要在節目留到最後，參賽者需要簽訂長達10年的合約，然而李嘉捷事後刪除了相關文章，並公開向《好聲音》節目組道歉。

報導指出，袁藝菲是本季《好聲音》第一位4轉學員，她告訴外界不知道的真相：「參加節目來回機票加住宿不到1萬人民幣，全由節目組報銷，而在錄節目期間都有飯盒，妝髮服裝也都由節目組找人梳化，沒收取任何費用。」接著袁藝菲打包票說，她以一位站上舞台獲4位導師轉身的學員，沒看到所謂的50萬人民幣轉身黑幕。