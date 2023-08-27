我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

直播／郭台銘宣布參選2024總統「必須下架民進黨」

王思聰疑出售洛杉磯豪宅 市場估值已超4000萬元

導師一轉50萬人民幣？「好聲音」選手公開費用

娛樂新聞組╱即時報導
柏霖發聲明。(取材自微博)
柏霖發聲明。(取材自微博)

中國好聲音》風波一波波，浙江衛視25日宣布節目暫停，現又被爆歷屆《好聲音》冠軍，有位女選手花3千萬人民幣買冠軍，甚至瘋傳人民幣50萬可買導師轉身的傳言，本季選手紛紛跳出來澄清。

綜合媒體報導，過去《好聲音》學員李嘉捷曾發文透露，要讓導師「轉身」的價格高達50萬人民幣，前10名排名也可用買的，且如果要在節目留到最後，參賽者需要簽訂長達10年的合約，然而李嘉捷事後刪除了相關文章，並公開向《好聲音》節目組道歉。

報導指出，袁藝菲是本季《好聲音》第一位4轉學員，她告訴外界不知道的真相：「參加節目來回機票加住宿不到1萬人民幣，全由節目組報銷，而在錄節目期間都有飯盒，妝髮服裝也都由節目組找人梳化，沒收取任何費用。」接著袁藝菲打包票說，她以一位站上舞台獲4位導師轉身的學員，沒看到所謂的50萬人民幣轉身黑幕。

另據報導，台灣歌手柏霖PoLin也參與本季，他27日深夜發出聲明強調：「一轉50萬的說法，我鄭重澄清我本人及我的公司絕無與中國好聲音有任何金錢往來。」文末，他也感謝節目團隊在他表演期間所給予的協助，「在我的團隊和我接觸的人裡，大家確實都很友善、很認真對待每位選手的舞台，我心存感謝，不論有多少紛沓混亂，至少我是這樣認為！」

袁藝菲是本季《好聲音》第一位4轉學員。(取材自微博)
袁藝菲是本季《好聲音》第一位4轉學員。(取材自微博)

中國好聲音

上一則

Angelababy撞衫？糗了…是穿了山寨禮服

下一則

金馬女星萬茜曾「7次拒絕潛規則」遭封殺 如今41歲憑實力獲讚

延伸閱讀

浙江衛視又被控訴… 不是因為「好聲音」 這次是這節目涉侵權

浙江衛視又被控訴… 不是因為「好聲音」 這次是這節目涉侵權
「好聲音」爆女選手花3000萬人民幣買冠軍 2女星被點名

「好聲音」爆女選手花3000萬人民幣買冠軍 2女星被點名
好聲音風波／那英被挖機場踹人黑料 又爆拋售北京豪宅

好聲音風波／那英被挖機場踹人黑料 又爆拋售北京豪宅
辱李玟惹眾怒 好聲音停播 母公司股價腰斬 市值蒸發254億

辱李玟惹眾怒 好聲音停播 母公司股價腰斬 市值蒸發254億

熱門新聞

楊坤早前就曾吐槽過「好聲音」沒戲了。(取材自微博)

才遭刀郎新歌暗諷…楊坤口碑反轉 只因痛批好聲音「沒戲了」

2023-08-20 21:58
「中國好聲音」歷屆共誕生了5位「女冠軍」。（取材自微博）

「好聲音」爆女選手花3000萬人民幣買冠軍 2女星被點名

2023-08-27 00:21
海鳴威也不指名透露「中國好聲音」黑箱。(取材自微博)

「好聲音」黑箱狂爆 男歌手控最黑2姊妹：不簽約別想晉級

2023-08-22 23:58
那英過往怒踹偷拍者的影片被翻出。（取材自微博）

那英又黑了… 機場踹人被挖出 被爆拋售4.5億人民幣豪宅

2023-08-25 21:17
高允貞在韓劇「Moving異能」中飾演女配角。(取材自Instagram)

「Moving異能」高允貞被封整型範本 女神最肉時期還是正

2023-08-26 19:10
李玟控訴節目方不公平。(截自噓！星聞)

李玟快看…浙江衛視出手調查「好聲音」

2023-08-20 10:46

超人氣

更多 >
「好聲音」爆女選手花3000萬人民幣買冠軍 2女星被點名

「好聲音」爆女選手花3000萬人民幣買冠軍 2女星被點名
梅西貼身保鑣爆紅 「一招護主」技驚全場

梅西貼身保鑣爆紅 「一招護主」技驚全場
理財百科／你的退休老本 存夠了嗎？

理財百科／你的退休老本 存夠了嗎？
家長捐款1000 孩子吃飯免排隊 華裔家長會提案惹議

家長捐款1000 孩子吃飯免排隊 華裔家長會提案惹議
灣區神祕投資客曝光：矽谷大咖

灣區神祕投資客曝光：矽谷大咖