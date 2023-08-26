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余文樂曾罹患恐慌症 害怕人群只想逃離

記者陳建嘉／綜合報導
余文樂現已定居台灣，平時把時間留給家人。(記者王聰賢／攝影)
余文樂現已定居台灣，平時把時間留給家人。(記者王聰賢／攝影)

41歲港星余文樂日前出席時尚活動，他在台灣結婚生子，已隨著妻子王棠云定居在台，除了專心陪伴家人，近年也因為罹患恐慌症，害怕人群，嚴重時甚至難以呼吸，「當下只想要逃離」。好友黑人陳建州、王陽明近日捲入負面新聞，他則簡單笑回：「我不問這些別人的事，我從不八卦，甚至不看新聞。」

余文樂這幾年原本專心經營副業，但被問到面對自創品牌、NFT成敗並未多說，只透露已經慢慢回到熟悉的影視界。他提到在2017年罹患恐慌症，導致無法出現在大眾目光前，甚至曾在前往法國的班機上突然發作，嚴重喘不過氣，心裡只想要逃離現場，也因此變得越來越不喜歡工作，開始定時服藥緩和病情，「我那時無法控制自己的病情，但現在比較穩定，以前比較誇張」。

現今，余文樂對編劇、統籌等工作較有興趣，「我都在寫劇本，其實比較喜歡幕後生活，讓我可以不用見人」。他提到以前一年要演七、八部影視作品，相當勞費心力，「現在我比較想跟我喜歡的演員、導演拍攝，我們會花很長的時間討論」。

余文樂這段時間只要一有空，都會將時間留給家人，再加上疫情，幾乎足不出戶。被問是否會再拚三胎，他笑答：「現在就很好，希望不會有這個意外吧。」此外，他最近被網友虧「鬍子白、老態」，只得苦笑承認，「我就真的鬍子白了呀！但我很喜歡，我也有白頭髮，那是我媽媽的遺傳」，

他透露，現在年紀雖然慢慢大了，但很享受現在的生活。提到演戲，余文樂日前與賴雅妍合演台劇「便利商店1999」已經殺青，接下來並無拍攝任何戲劇、電影規畫。

疫情 八卦 台劇

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