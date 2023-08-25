搬出經典代表作 周星馳要推出「月光寶盒」App？

周星馳疑似推出手機APP，更以月光寶盒英文「MOONBOX」命名。（取材自Instagram）

港星周星馳 自去年10月於Instagram開設帳戶後，每有動態皆受到關注。繼不久前宣布開拍「少林女足」等重大消息後，星爺近日於限時動態中分享兩個疑似手機應用程式App的Logo設計，開放讓粉絲投選。

香港 01報導，周星馳還以「MOONBOX」月光寶盒命名，重用經典作品的作法，成功創造話題，也引發粉絲關注。

畫面中可見，「MOONBOX」Logo採用黑白灰色設計，並以立體盒型設計配襯「MOONBOX」英文字，讓不少網友聯想到早前被馬斯克 （Elon Musk）收購並更改標誌的社交媒體X（前稱Twitter）。

有網友認為星爺的「MOONBOX」Logo比X的設計更具質感，在辨識度及代表意識上亦更高。