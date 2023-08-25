搬出經典代表作 周星馳要推出「月光寶盒」App？
港星周星馳自去年10月於Instagram開設帳戶後，每有動態皆受到關注。繼不久前宣布開拍「少林女足」等重大消息後，星爺近日於限時動態中分享兩個疑似手機應用程式App的Logo設計，開放讓粉絲投選。
香港01報導，周星馳還以「MOONBOX」月光寶盒命名，重用經典作品的作法，成功創造話題，也引發粉絲關注。
畫面中可見，「MOONBOX」Logo採用黑白灰色設計，並以立體盒型設計配襯「MOONBOX」英文字，讓不少網友聯想到早前被馬斯克（Elon Musk）收購並更改標誌的社交媒體X（前稱Twitter）。
有網友認為星爺的「MOONBOX」Logo比X的設計更具質感，在辨識度及代表意識上亦更高。
此外，七夕才剛過不久，周星馳於當天在社交台上分享一段「西遊記第壹佰零壹回之月光寶盒」的電影經典片段，並配上電影原主題曲「一生所愛」，並問影迷，「你有月光寶盒最想偷偷見誰？」影片吸引大量粉絲留言，有不少人直接留言想見星爺，另有一些網友引用星爺另一經典作品「喜劇之王」對白，表示想見「初戀」。
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