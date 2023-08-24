1980人民幣只能坐「山頂」？張學友演唱會票價高 網罵「被詐騙」

張學友遭網友爆出演唱會票價過高。(取材自微博)

疫情 解封之後，歌手爭相舉辦演唱會，香港 歌神張學友也搭上列車，但他在演唱會舞台上跌倒事件才剛過，近日又爆出演唱會票價過高問題，有網友花了1980元人民幣，竟然買了個「山頂」，氣到大罵主辦方詐騙 ，放話要投訴要求維權。

「張學友60+」巡演的其中一站來到成都，票價和其他城市是統一的，分為6檔。3日加場門票開售並很快告罄。

除了包廂票之外，張學友這次演唱會票價最高2280元，最低480元，而最高檔的2280元竟然還分內場和看台，這樣的價格令不少網友覺得太貴了。

演唱會第二檔票價是1980元，和最高檔僅相差300元，但有網友表示，在購票前，他們曾看到座位圖，上面顯示1980元的位置就在2280元看台之後，位於首層看台。

但等到正式搶票，原先的座位圖消失了，待退票時間過了，搶票頁面才出現了新的座位圖，但是座位安排大不同。原本位於首層看台的1980元位置變少了，更是有一半被挪到了包廂之上的看台，俗稱「山頂票」，和1580、980、480三個價位擠在一起。

網友發現，整個區域僅有12排，等同1980元位置和480位置相隔了不到十排。這讓花大錢搶票的粉絲情何以堪？

有網友氣憤地說，他們找到主辦方討說法時，對方不但敷衍回應，甚至在本人根本沒有同意的情況下直接強制退票，讓他們氣炸了。

據悉，張學友演唱會的票價爭議不只一樁，在馬來西亞那場次也被網友詬病不但最貴的「VIP區」占大半數，高價位的988令吉（約1547人民幣）竟被分配到「山頂」，讓歌迷氣到直呼「這是我看過史上最坑人的演唱會座位圖」。

還有人說，「不如全場賣1188自由入座吧」、「與其被黃牛炒入門票，不如我自己做黃牛的概念？」連帶重傷張學友形象。